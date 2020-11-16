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الإخوان يأكلون بعضهم في تركيا والأتراك يبحثون عن بديل

Time منذ 55 دقيقة
Views 1678
الإخوان يأكلون بعضهم في تركيا والأتراك يبحثون عن بديل

أنقرة (صدى):
اشتعلت خلافات وصراعات قيادات الإخوان في تركيا  على الأموال والوظائف والجنسيات، الأمر الذي أغضب الحكومة التركية من هذه التصرفات.

وتعود الواقعة عندما تم الاتفاق على بعض القواعد الخاصة لمنح عناصر الجماعة الجنسية التركية، ومن لهم حق الأولوية، كما تم الاتفاق على جدول زمني لإنهاء الإقامات الدائمة، لكن حدثت مشكلة تطورت لمشادة بين مختار العشري وحمزة زوبع بسبب اختيار من يتحدث باسم الوفد، وكان ذلك أمام المسؤولين الأتراك وبحضور والي اسطنبول الذي عبّر عن امتعاضه.

وسادت المجاملات والمحسوبيات في اختيار العناصر التي ستحصل على الجنسية التركية، اتضح أن عناصر تقيم خارج تركيا حصلت على الجنسية وعناصر أخرى داخل تركيا تم رفض منحها الجنسية، ووصلت الواقعة للمسؤولين الأتراك الذين عبّروا عن غضبهم من تصرفات وممارسات الإخوان، وأعلنوا صراحة لياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، أن عناصر الإخوان أصبحوا عبئا على النظام وتركيا، وأنهم وراء تدهور العلاقات مع عدد كبير من الدول العربية بسبب استضافتهم وإيواء عناصرهم.

وبحثت الحكومة التركية عن كيانات جديدة لحل مشكلات عناصر الجماعة والمصريين الفاريّن إلى تركيا بعيدا عن الجماعة وكياناتها.

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أحدث التعليقات

KSA
حرية شخصية.. وهذي آخرتها يطلع لنا خنيث ينصح!!
صبري فضل عثمان
اتمني من الله القدير ان يشفيك ولاتحتاج توزيع الورث واتمني ان تمارس نشاطك وانت بصحيه وعافيه...واريد منك مساعده لاكمال بباء منزلي...
.M.
كلام صحيح أفضل علاج للبطن
.M.
سبحان الله العظيم إلي اعطاهن هذا الجمال واو كنت احب انسانه وكنت وفيء لها 🥺💔 كم افتقدها h الحياة بدونك صعبه
.M.
لاتتابعها إذا هي تؤلمك أو انت من الناس ذوي القلوب الرهيفه اكييد انت مثلي انا بعض الأحيان م اتابع الأخبار عش حياتك خلك مبسوط 😘❤

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