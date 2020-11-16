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الأرجنتيني ماسكيرانو يعلن إعتزاله

Time منذ 33 دقيقة
Views 1429
الأرجنتيني ماسكيرانو يعلن إعتزاله

وكالات (صدى):
قرر اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو نجم برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين السابق، اعتزال كرة القدم

وقال نجم برشلونة السابق صاحب سن الـ36 عاما: "أريد أن أتوجه بالشكر لنادي إستوديانتس الذي أعطاني الفرصة لإنهاء مسيرتي في الأرجنتين" .

ويُعد اللاعب الأرجنتيني أكثر لاعب مثّل منتخب بلاده في المباريات الدولية، حيث أعلن اعتزاله من خلال عقده لمؤتمر صحفي في ناديه الحالي إستوديانتس الأرجنتيني.

وقضى ماسكيرانو أنجح فتراته مع برشلونة حيث أحرز هناك 19 لقبا في ثماني سنوات، منها التتويج بالدوري الإسباني خمس مرات، كما نال لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، كما شارك في 147 مباراة مع الأرجنتين، وظهر في كأس العالم أربع مرات، وفاز بميداليتين ذهبيتين مع منتخب بلاده الأولمبي في 2004 و2008.

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أحدث التعليقات

KSA
حرية شخصية.. وهذي آخرتها يطلع لنا خنيث ينصح!!
صبري فضل عثمان
اتمني من الله القدير ان يشفيك ولاتحتاج توزيع الورث واتمني ان تمارس نشاطك وانت بصحيه وعافيه...واريد منك مساعده لاكمال بباء منزلي...
.M.
كلام صحيح أفضل علاج للبطن
.M.
سبحان الله العظيم إلي اعطاهن هذا الجمال واو كنت احب انسانه وكنت وفيء لها 🥺💔 كم افتقدها h الحياة بدونك صعبه
.M.
لاتتابعها إذا هي تؤلمك أو انت من الناس ذوي القلوب الرهيفه اكييد انت مثلي انا بعض الأحيان م اتابع الأخبار عش حياتك خلك مبسوط 😘❤

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