الأرجنتيني ماسكيرانو يعلن إعتزاله

وكالات (صدى):
قرر اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو نجم برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين السابق، اعتزال كرة القدم
وقال نجم برشلونة السابق صاحب سن الـ36 عاما: "أريد أن أتوجه بالشكر لنادي إستوديانتس الذي أعطاني الفرصة لإنهاء مسيرتي في الأرجنتين" .
ويُعد اللاعب الأرجنتيني أكثر لاعب مثّل منتخب بلاده في المباريات الدولية، حيث أعلن اعتزاله من خلال عقده لمؤتمر صحفي في ناديه الحالي إستوديانتس الأرجنتيني.
وقضى ماسكيرانو أنجح فتراته مع برشلونة حيث أحرز هناك 19 لقبا في ثماني سنوات، منها التتويج بالدوري الإسباني خمس مرات، كما نال لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، كما شارك في 147 مباراة مع الأرجنتين، وظهر في كأس العالم أربع مرات، وفاز بميداليتين ذهبيتين مع منتخب بلاده الأولمبي في 2004 و2008.