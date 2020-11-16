الهلال يوقف التفاوض لضم تيكسيرا

طلال الغامدي (صدى):
قررت إداة نادي الهلال، إيقاف التفاوض نهائيًا على ضم اللاعب البرازيلي تيكسيرا الذي كان من المتوقع انضمامه إلى صفوف النادي.
وشهدت صفقة اللاعب البرازيلي، نجم نادي جيانجسو سونينج الصيني الكثير من المفاوضات التي يبدو أنها انتهت بالفشل، مما جعل إدارة الهلال تتنازل عنها وتُوقف المفاوضات.
ويبدو أن الهلال أجل الصفقة لوجود إمتيازات مالية مطلوبة للنادي الصيني.
يذكر أنه كشفت مصادر مؤخرًا عن دخول نادي النصر في المنافسة على اللاعب البرازيلي وتقديم عروضًا مالية ضخمة، إذ عرض عقدًا لمدة عامين براتب سنوي 4 ملايين يورو.