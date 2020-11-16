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الهلال يوقف التفاوض لضم تيكسيرا

Time منذ 49 دقيقة
Views 1885
الهلال يوقف التفاوض لضم تيكسيرا

طلال الغامدي (صدى):
قررت إداة نادي الهلال، إيقاف التفاوض نهائيًا على ضم اللاعب البرازيلي تيكسيرا الذي كان من المتوقع انضمامه إلى صفوف النادي.

وشهدت صفقة اللاعب البرازيلي، نجم نادي جيانجسو سونينج الصيني الكثير من المفاوضات التي يبدو أنها انتهت بالفشل، مما جعل إدارة الهلال تتنازل عنها وتُوقف المفاوضات.

ويبدو أن الهلال أجل الصفقة لوجود إمتيازات مالية مطلوبة للنادي الصيني.

يذكر أنه كشفت مصادر مؤخرًا عن دخول نادي النصر في المنافسة على اللاعب البرازيلي وتقديم عروضًا مالية ضخمة، إذ عرض عقدًا لمدة عامين براتب سنوي 4 ملايين يورو.

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أحدث التعليقات

KSA
حرية شخصية.. وهذي آخرتها يطلع لنا خنيث ينصح!!
صبري فضل عثمان
اتمني من الله القدير ان يشفيك ولاتحتاج توزيع الورث واتمني ان تمارس نشاطك وانت بصحيه وعافيه...واريد منك مساعده لاكمال بباء منزلي...
.M.
كلام صحيح أفضل علاج للبطن
.M.
سبحان الله العظيم إلي اعطاهن هذا الجمال واو كنت احب انسانه وكنت وفيء لها 🥺💔 كم افتقدها h الحياة بدونك صعبه
.M.
لاتتابعها إذا هي تؤلمك أو انت من الناس ذوي القلوب الرهيفه اكييد انت مثلي انا بعض الأحيان م اتابع الأخبار عش حياتك خلك مبسوط 😘❤

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