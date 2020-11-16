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بالصور.. مواطنة تتحدى إعاقتها وتصنع السبح بيد واحدة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1478
بالصور.. مواطنة تتحدى إعاقتها وتصنع السبح بيد واحدة

علي القحطاني (صدى):
تحدت مواطنة مصابة بشلل نصفي إعاقتها التي أصيبت بها قبل ربع قرن، و امتهنت صناعة السبح عبر الخيوط بيد واحدة.

وقالت المواطنة هيفاء غبره "رغم إصابتي بشلل نصفي منذ 25 عاماً، إلا أنني استطعت التغلب عليها بالصبر والعزيمة والأمل الكبير، فالإعاقة بالنسبة لي تمثل محفزاً قوياً على الإبداع".

وتابعت:" كانت بداياتي صعبة جداً ولكن مع تشجيع الأهل استطعت أن أقهر الإعاقة، فكرت في إتقان حرفة أو مهنة لكي أتغلب على إعاقتي قبل 12 عاماً ومن حينها، دخلت مجال نظم السبح وشراء أدوات النظم المتمثلة في خيط السمك والفواصل والأحجار الكريمة واستطعت تطوير هذه الحرفة مع مرور السنوات وكل ذلك بيد واحدة".

وأضافت أنها تقوم بصناعة السبح بالعودة والكهرمان والأحجار الكريمة، كما أنها تصنع الأساور والسلاسل، مشيرة إلى أنها اكتسبت حرفة صناعة السبح "بالمهارة والخبرة".

وأشارت المواطنة أنه في السابق كانت السبح المصنوعة من الكهرمان ونور الصباح واليسر هي الأغلى ثمناً، موضحة أن السبح المنظومة بالأحجار الكريمة تتراوح أسعارها بين الـ100 والـ1000 ريال وذلك باختلاف نوع الحجر المستخدم.

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أحدث التعليقات

KSA
حرية شخصية.. وهذي آخرتها يطلع لنا خنيث ينصح!!
صبري فضل عثمان
اتمني من الله القدير ان يشفيك ولاتحتاج توزيع الورث واتمني ان تمارس نشاطك وانت بصحيه وعافيه...واريد منك مساعده لاكمال بباء منزلي...
.M.
كلام صحيح أفضل علاج للبطن
.M.
سبحان الله العظيم إلي اعطاهن هذا الجمال واو كنت احب انسانه وكنت وفيء لها 🥺💔 كم افتقدها h الحياة بدونك صعبه
.M.
لاتتابعها إذا هي تؤلمك أو انت من الناس ذوي القلوب الرهيفه اكييد انت مثلي انا بعض الأحيان م اتابع الأخبار عش حياتك خلك مبسوط 😘❤

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