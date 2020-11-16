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العواد في اليوم العالمي للتسامح: حان الوقت إلى تجريم الإساءة للأديان ونبذ الكراهية

Time منذ ساعة
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العواد في اليوم العالمي للتسامح: حان الوقت إلى تجريم الإساءة للأديان ونبذ الكراهية

الرياض (صدى):
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد على أهمية احترام الاختلاف بين الثقافات، وتعزيز القواسم الإنسانية المشتركة، ونبذ دعوات التطرف والكراهية تجاه أتباع الديانات، ويأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.

وأضاف العواد عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" لقد حان الوقت إلى تجريم الإساءة للأديان؛ والعمل على تعزيز خطاب التسامح ونبذ الكراهية ".

‏وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول دعت الأعضاء بها عام 1996، إلى الاحتفال باليوم الدولى للتسامح، من أجل ترسيخ قيم وثقافات التسامح والاحترام والتآخي، ونبذ كل مظاهر التعصب والكراهية والتمييز، فهو يوم لاحترام ثقافات ومعتقدات وتقاليد الآخرين وفهم المخاطر التي يشكلها التعصب.

وعلى الرغم من قيمة التسامح، إلا أن الطبيعة البشرية قد تغلب فى بعض الاحيان وقد نجد أنفسنا فى بعض المواقف لا نستطيع ان نغفر لغيرنا، فجميعنا لديه بعض الخطوط الحمراء التى تسبب مضايقات واستياء شديد.

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أحدث التعليقات

KSA
حرية شخصية.. وهذي آخرتها يطلع لنا خنيث ينصح!!
صبري فضل عثمان
اتمني من الله القدير ان يشفيك ولاتحتاج توزيع الورث واتمني ان تمارس نشاطك وانت بصحيه وعافيه...واريد منك مساعده لاكمال بباء منزلي...
.M.
كلام صحيح أفضل علاج للبطن
.M.
سبحان الله العظيم إلي اعطاهن هذا الجمال واو كنت احب انسانه وكنت وفيء لها 🥺💔 كم افتقدها h الحياة بدونك صعبه
.M.
لاتتابعها إذا هي تؤلمك أو انت من الناس ذوي القلوب الرهيفه اكييد انت مثلي انا بعض الأحيان م اتابع الأخبار عش حياتك خلك مبسوط 😘❤

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