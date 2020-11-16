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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

Time منذ 33 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

ويستمر التوقع بسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق، جازان، عسير، الباحة وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم والشرقية.

وأشار التقرير إلى الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 34 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 19 مئوية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قدمت على ماقدمت .. .. الله اعلم بحالهاا ..
عادل عبدالحي حمزة
أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معايير منح مكافأة التفوق العلمي للخريجين والخريجات، ‏لافتة إلى الاشتراطات التي يجب توافرهاز التي يجب توافره إحذفوا حرف ال ز
وافي
اللهم عجل بالفرج يارب العالمين مبزرة سرابيت بني علمان يحلون ويربطون ويحللون ماحرم الله ويحرمون ما احلة اقسم بالله اذا لم يلجم هذا النجس فان العقوبة واردة لامحالة واذا لم يوقف وقفة حازمة ولو بالقوة قانالبلادمصيرها مصير البلادالمجاورة
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
ابو رياض الحربي
مغرد.......لك هاذا الدليل شرب الشيشة والدخان بأنواعه من جملة المحرمات؛ لما فيهما من الأضرار الكثيرة، وقد أوضح الأطباء العارفون بذلك كثرة أضرارهما، وقد حرم الله على المسلمين أن يستعملوا ما يضرهم. فالواجب على كل من يتعاطهما تركهما والحذر منهما؛ لقول الله  في سورة (المائدة) يخاطب نبيه ﷺ: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]، وقوله سبحانه في سورة (الأعراف) في وصف نبيه محمد ﷺ: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ الآية [الأعراف:157].

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