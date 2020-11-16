وظائف شاغرة في هيئة الجمارك 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف" عن توافر وظائف إدارية وتقنية لحملة الدبلوم فما فوق.
وأشارت الهيئة إلى الوظائف المتاحة لديها والتي تضمنت " مراقب أول/ المراقبة المركزية " بشرط حصوله على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال والحاسب الآلي، والقدرة على العمل أمام شاشات المراقبة.
وشملت الوظائف الشاغرة أيضا رئيس قسم أول إدارة خصوصية وحماية البيانات " البنية التحتية "، بشرط حصوله على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم الحاسب وهندسة الحاسب، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال خصوصية وحمايةالبيانات.
وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1/4/1442 الموافق 16/11/2020 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
ودعت الراغبين في التقديم للإطلاع على تفاصيل الوظائف الشاغرة عبر الرابط التالي: هنا