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وظائف شاغرة في هيئة الجمارك 

Time منذ 39 دقيقة
Views 1528
وظائف شاغرة في هيئة الجمارك 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف" عن توافر وظائف إدارية وتقنية لحملة الدبلوم فما فوق.

وأشارت الهيئة إلى الوظائف المتاحة لديها والتي تضمنت " مراقب أول/ المراقبة المركزية " بشرط حصوله على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال والحاسب الآلي، والقدرة على العمل أمام شاشات المراقبة.

وشملت الوظائف الشاغرة أيضا رئيس قسم أول إدارة خصوصية وحماية البيانات " البنية التحتية "، بشرط حصوله على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم الحاسب وهندسة الحاسب، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال خصوصية وحمايةالبيانات.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1/4/1442 الموافق 16/11/2020 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ودعت الراغبين في التقديم للإطلاع على تفاصيل الوظائف الشاغرة عبر الرابط التالي: هنا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قدمت على ماقدمت .. .. الله اعلم بحالهاا ..
عادل عبدالحي حمزة
أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معايير منح مكافأة التفوق العلمي للخريجين والخريجات، ‏لافتة إلى الاشتراطات التي يجب توافرهاز التي يجب توافره إحذفوا حرف ال ز
وافي
اللهم عجل بالفرج يارب العالمين مبزرة سرابيت بني علمان يحلون ويربطون ويحللون ماحرم الله ويحرمون ما احلة اقسم بالله اذا لم يلجم هذا النجس فان العقوبة واردة لامحالة واذا لم يوقف وقفة حازمة ولو بالقوة قانالبلادمصيرها مصير البلادالمجاورة
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
ابو رياض الحربي
مغرد.......لك هاذا الدليل شرب الشيشة والدخان بأنواعه من جملة المحرمات؛ لما فيهما من الأضرار الكثيرة، وقد أوضح الأطباء العارفون بذلك كثرة أضرارهما، وقد حرم الله على المسلمين أن يستعملوا ما يضرهم. فالواجب على كل من يتعاطهما تركهما والحذر منهما؛ لقول الله  في سورة (المائدة) يخاطب نبيه ﷺ: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]، وقوله سبحانه في سورة (الأعراف) في وصف نبيه محمد ﷺ: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ الآية [الأعراف:157].

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