مدرب كولومبيا: «تقنية الفار وباء لا أحد يفهمه»

وكالات (صدى):
انتقد مدرب منتخب كولومبيا لكرة القدم كارلوس كيروش نظام حكم الفيديو المساعد المعروف بـ" في إيه أر".
ووصف المدرب هذه التقنية بأنها وباء، واقترح تسميته وباء كوفار، على غرار كوفيد 19.
وتأتي تصريحات مدرب كولومبيا بعد سقوط فريقه الكبير على أرضه أمام أوروغواي صفر - 3 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
وقال كيروش: «نحن نواجه مرضا هو (كوفار) لا أحد يستطيع فهمه لا المدربين ولا اللاعبين»، لافتًا أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه في الدقيقة 35 عندما كان فريقه متخلفاً صفر - 1 .
وأضاف: «عدم احتساب ركلة جزاء والحكم موجود على بعد 4 أمتار من الحادثة يكاد يكون جريمة».