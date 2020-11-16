الأهلي يصل إلى اتفاق ودي مع يوسف البلايلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر، أن إدارة النادي الأهلي توصلت إلى اتفاق ودي مع لاعب الفريق السابق الجزائري يوسف البلايلي.
وأكدت المصادر، أن "البلايلي" وافق على تسديد قيمة عقده كاملة لصالح الأهلي مقابل سحب النادي لشكواه.
وكان اللاعب قد رفض العودة إلى المملكة والانتظام في التدريبات عقب سفره إلى بلاده خلال فترة التوقف الإجباري.
وأقدم "البلايلي" على فسخ التعاقد من طرف واحد بموافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ نظير عدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة 4 أشهر.
وذكرت أنباء أنه تم معاقبة اللاعب بإلزامه دفع ما يقارب 2 مليون يورو لصالح الأهلي، نظرًا للضرر الكبير الذي لحق بالنادي بسبب تصرفاته.