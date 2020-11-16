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الأهلي يصل إلى اتفاق ودي مع يوسف البلايلي

Time منذ 26 دقيقة
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الأهلي يصل إلى اتفاق ودي مع يوسف البلايلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر، أن إدارة النادي الأهلي توصلت إلى اتفاق ودي مع لاعب الفريق السابق الجزائري يوسف البلايلي.

وأكدت المصادر، أن "البلايلي" وافق على تسديد قيمة عقده كاملة لصالح الأهلي مقابل سحب النادي لشكواه.

وكان اللاعب قد رفض العودة إلى المملكة والانتظام في التدريبات عقب سفره إلى بلاده خلال فترة التوقف الإجباري.

وأقدم "البلايلي" على فسخ التعاقد من طرف واحد بموافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ نظير عدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة 4 أشهر.

وذكرت أنباء أنه تم معاقبة اللاعب بإلزامه دفع ما يقارب 2 مليون يورو لصالح الأهلي، نظرًا للضرر الكبير الذي لحق بالنادي بسبب تصرفاته.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قدمت على ماقدمت .. .. الله اعلم بحالهاا ..
عادل عبدالحي حمزة
أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معايير منح مكافأة التفوق العلمي للخريجين والخريجات، ‏لافتة إلى الاشتراطات التي يجب توافرهاز التي يجب توافره إحذفوا حرف ال ز
وافي
اللهم عجل بالفرج يارب العالمين مبزرة سرابيت بني علمان يحلون ويربطون ويحللون ماحرم الله ويحرمون ما احلة اقسم بالله اذا لم يلجم هذا النجس فان العقوبة واردة لامحالة واذا لم يوقف وقفة حازمة ولو بالقوة قانالبلادمصيرها مصير البلادالمجاورة
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
ابو رياض الحربي
مغرد.......لك هاذا الدليل شرب الشيشة والدخان بأنواعه من جملة المحرمات؛ لما فيهما من الأضرار الكثيرة، وقد أوضح الأطباء العارفون بذلك كثرة أضرارهما، وقد حرم الله على المسلمين أن يستعملوا ما يضرهم. فالواجب على كل من يتعاطهما تركهما والحذر منهما؛ لقول الله  في سورة (المائدة) يخاطب نبيه ﷺ: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]، وقوله سبحانه في سورة (الأعراف) في وصف نبيه محمد ﷺ: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ الآية [الأعراف:157].

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