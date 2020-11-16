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حكاية قصر الأميرة نعمة الله الذي أهدته للخارجية قبل 90 سنة (صور)

Time منذ 49 دقيقة
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حكاية قصر الأميرة نعمة الله الذي أهدته للخارجية قبل 90 سنة (صور)

القاهرة (صدى):
الأميرة نعمة الله هي ابنة الخديوى توفيق بن اسماعيل باشا وتزوجت من الامير كمال الدين حسين ابن السلطان حسين كامل ابن الخديوي اسماعيل الذى تنازل عن حقه فى ولاية عرش مصر سنة 1917 لعمه الملك فؤاد الأول.

عاشت الأميرة حياة زهد وتقشف أثناء إقامتها بالقصر، ويرجع ذلك إلى اهتماماتها الصوفية وحياة التأمل والزهد، قبل أن تقرر الانتقال لمبنى صغير مجاور للقصر.

أهدت الأميرة نعمة الله قصرها الجميل الى وزارة الخارجية المصرية سنة 1930 ليكون مقرًا رسميًا جديدًا لها ، تعاقب على القصر وزراء خارجية مصر منذ 1930 حتى الآن ، كما كان شاهدا على إبرام معاهدة 1936 ومفاوضات الجلاء عن مصر سنة 1954 وحرب السويس سنة 1956 وغيرها من الأحداث خلال القرن العشرين

ويضم القصر ثلاث طوابق، وبنى على جزء من مكان سراي الإسماعيلية الصغرى ، بجوار كوبرى قصر النيل ويعد أحد أهم ملامح التراث المصري ، و أحد أندر المبانى القديمة القليلة الباقية فى هذه البقعة التاريخية من القاهرة .

شهد عام 1881 ميلاد الاميرة نعمة الله وتوفيت عن عمر يناهز 85 عاما في سنة 1966.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قدمت على ماقدمت .. .. الله اعلم بحالهاا ..
عادل عبدالحي حمزة
أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معايير منح مكافأة التفوق العلمي للخريجين والخريجات، ‏لافتة إلى الاشتراطات التي يجب توافرهاز التي يجب توافره إحذفوا حرف ال ز
وافي
اللهم عجل بالفرج يارب العالمين مبزرة سرابيت بني علمان يحلون ويربطون ويحللون ماحرم الله ويحرمون ما احلة اقسم بالله اذا لم يلجم هذا النجس فان العقوبة واردة لامحالة واذا لم يوقف وقفة حازمة ولو بالقوة قانالبلادمصيرها مصير البلادالمجاورة
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
ابو رياض الحربي
مغرد.......لك هاذا الدليل شرب الشيشة والدخان بأنواعه من جملة المحرمات؛ لما فيهما من الأضرار الكثيرة، وقد أوضح الأطباء العارفون بذلك كثرة أضرارهما، وقد حرم الله على المسلمين أن يستعملوا ما يضرهم. فالواجب على كل من يتعاطهما تركهما والحذر منهما؛ لقول الله  في سورة (المائدة) يخاطب نبيه ﷺ: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]، وقوله سبحانه في سورة (الأعراف) في وصف نبيه محمد ﷺ: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ الآية [الأعراف:157].

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