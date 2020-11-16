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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 25.06 نقطة ليقفل عند مستوى 8526.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 507 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 607 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو مارين, صناعة الورق, نسيج, مجموعة الحكير, وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كهرباء السعودية, الواحة, الشرقية للتنمية, اللجين, وصادرات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.62% .

فيما كانت أسهم شركات كهرباء السعودية, الكابلات السعودية، الأسماك, دار الأركان, ومسك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأسماك, الكابلات السعودية, كهرباء السعودية, المصافي، وصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 541.58 نقطة ليقفل عند مستوى 20187.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 296 ألف سهم تقاسمتها 1150 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قدمت على ماقدمت .. .. الله اعلم بحالهاا ..
عادل عبدالحي حمزة
أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معايير منح مكافأة التفوق العلمي للخريجين والخريجات، ‏لافتة إلى الاشتراطات التي يجب توافرهاز التي يجب توافره إحذفوا حرف ال ز
وافي
اللهم عجل بالفرج يارب العالمين مبزرة سرابيت بني علمان يحلون ويربطون ويحللون ماحرم الله ويحرمون ما احلة اقسم بالله اذا لم يلجم هذا النجس فان العقوبة واردة لامحالة واذا لم يوقف وقفة حازمة ولو بالقوة قانالبلادمصيرها مصير البلادالمجاورة
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
ابو رياض الحربي
مغرد.......لك هاذا الدليل شرب الشيشة والدخان بأنواعه من جملة المحرمات؛ لما فيهما من الأضرار الكثيرة، وقد أوضح الأطباء العارفون بذلك كثرة أضرارهما، وقد حرم الله على المسلمين أن يستعملوا ما يضرهم. فالواجب على كل من يتعاطهما تركهما والحذر منهما؛ لقول الله  في سورة (المائدة) يخاطب نبيه ﷺ: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]، وقوله سبحانه في سورة (الأعراف) في وصف نبيه محمد ﷺ: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ الآية [الأعراف:157].

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