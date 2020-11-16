ترامب يزيد الضغط على الصين لمحاصرة بايدن

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تواصل الضغط على الصين في الشهرين المقبلين لمحاصرة المرشح جو بايدن حال توليه السلطة.
وأوضح أحد المسؤولين في الإدارة إن الصقور في إدارة ترمب يعتقدون أن هناك إجراءات معينة يمكنهم اتخاذها الآن، والتي من شأنها محاصرة إدارة بايدن في هذا الملف؛ حيث تستعد الإدارة للتحرك بسرعة أكبر بشأن بعض الإجراءات التي كانت تخطط لاتخاذها لأنها أقل قلقًا بشأن انهيار اتفاق التجارة مع الصين.
وأشار إلى أن التعامل مع الصين قد يكون أصعب تحدٍ يواجهه بايدن في السياسة الخارجية، كما تأمل الإدارة في الضغط على الصين للجلوس على طاولة المحادثات النووية مع الولايات المتحدة وروسيا قبل يناير المقبل.