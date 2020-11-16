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سائق يعتدي على طفلة بعد هروبها من منزل أسرتها

Time منذ 15 دقيقة
Views 465
سائق يعتدي على طفلة بعد هروبها من منزل أسرتها

مليكة فؤاد (صدى):
أقدم سائق سيارة أجرة في المغرب على هتك عرض قاصر تبلغ من العمر 15 عاما، بعد أن غادرت الفتاة منزل أسرتها، دون سابق إشعار، حيث قررت البحث عن هجرة نحو الديار الأوربية برفقة شاب.

وقالت الفتاة إن الليلة الأولى، قضتها تحت البرد القارس، وفي اليوم الموالي غادرت نحو مراكش، غير أنها لم تلتق الشاب المذكور، الذي اختفى ولم يعد يجيب عن مكالماتها الهاتفية.

وأضافت أنها ظلت تنتقل بين سيارات الأجرة بالمحطة الطرقية، قبل أن تلتقي شابا يشتغل بسيارة أجرة ، والذي اصطحبها إلى منزل أخته، وقضت مع الأخيرة وأبنائها يوما واحدا، وفي اليوم الموالي اصطحبها معه إلى مراكش، قبل أن يخبر أسرتها.

وقررت الشرطة نقل الطفلة إلى المستشفى عرضها على طبيب مختص، الذي أفاد في تقريره أن الضحية تعرضت لاعتداء جنسي.

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أحدث التعليقات

القرشي
ترا بسبب المبالغة الكبيرة في تعرفة خدمة الكهرباء المواطن حسبها صح خاصة اصحاب الفلل حديثة البناء اصحابها اتجهوا لتركيب مولدات كهرباء ضخمة لا يتجاوز سعر الاثنين منهاا 120 الف ريال تعمل على الديزل وتمد العمارة او الفيلا بالكهرباء 24 ساعة دون إنقطاع وارتاح المواطن من هم فاتورتكم الباهظة . حسبة بسيطة جدآ فيلا من دورين متوسط قيمة الفاتورة شهريآ 6 الاف ريال يكون اجمالي تكلفة تزويدها بالكهرباء في السنة 72 الف ريال وهي قيمة مولدين كهرباء يمد الفيلا بالطاقة 24 ساعة دون إنقطاع بمعنى أن المواطن هنا حصل على كهرباء مجانية طوال سنوات قادمة حتى أن صيانة تلك المولدات وقيمة قطع غيارها لو احتاجت في يوم للصيانة او قطع غيار لا يكلف كثيرآ . . . حتوحشينا يا فاتورة الكهرباء .
محمد
متوقع الرد بالرفض لكن النصر نجح في امتصاص غضب الجماهير
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله ما في وجه تبتشير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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