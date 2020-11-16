سائق يعتدي على طفلة بعد هروبها من منزل أسرتها

مليكة فؤاد (صدى):
أقدم سائق سيارة أجرة في المغرب على هتك عرض قاصر تبلغ من العمر 15 عاما، بعد أن غادرت الفتاة منزل أسرتها، دون سابق إشعار، حيث قررت البحث عن هجرة نحو الديار الأوربية برفقة شاب.
وقالت الفتاة إن الليلة الأولى، قضتها تحت البرد القارس، وفي اليوم الموالي غادرت نحو مراكش، غير أنها لم تلتق الشاب المذكور، الذي اختفى ولم يعد يجيب عن مكالماتها الهاتفية.
وأضافت أنها ظلت تنتقل بين سيارات الأجرة بالمحطة الطرقية، قبل أن تلتقي شابا يشتغل بسيارة أجرة ، والذي اصطحبها إلى منزل أخته، وقضت مع الأخيرة وأبنائها يوما واحدا، وفي اليوم الموالي اصطحبها معه إلى مراكش، قبل أن يخبر أسرتها.
وقررت الشرطة نقل الطفلة إلى المستشفى عرضها على طبيب مختص، الذي أفاد في تقريره أن الضحية تعرضت لاعتداء جنسي.