الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. لحظة قطع عددا من الأشجار لإنتاج الحطب وبيعه في الأفلاج

Time منذ 22 دقيقة
Views 1317
بالفيديو.. لحظة قطع عددا من الأشجار لإنتاج الحطب وبيعه في الأفلاج

الأفلاج  (صدى):
كشف مقطع فيديو، اليوم الاثنين، عن قطع عدداً من الأشجار بغرض إنتاج الحطب وبيعه، في محافظة الأفلاج خلال الأسبوع الماضي.

ويعد ذلك جريمة ولا بد من تشديد العقوبات بشأنها للحد من ارتكاب مثل هذه الممارسات، بينما اقترح بعض الأشخاص إلزام من يتم ضبطه، بزراعة أشجار تعويضا عما تم قطعه.

وينص نظام البيئة، على حظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، كما يحظر قطع الأشجار والشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.

ويعاقب من ارتكب هذه الأفعال للمرة الثانية، وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرشي
ترا بسبب المبالغة الكبيرة في تعرفة خدمة الكهرباء المواطن حسبها صح خاصة اصحاب الفلل حديثة البناء اصحابها اتجهوا لتركيب مولدات كهرباء ضخمة لا يتجاوز سعر الاثنين منهاا 120 الف ريال تعمل على الديزل وتمد العمارة او الفيلا بالكهرباء 24 ساعة دون إنقطاع وارتاح المواطن من هم فاتورتكم الباهظة . حسبة بسيطة جدآ فيلا من دورين متوسط قيمة الفاتورة شهريآ 6 الاف ريال يكون اجمالي تكلفة تزويدها بالكهرباء في السنة 72 الف ريال وهي قيمة مولدين كهرباء يمد الفيلا بالطاقة 24 ساعة دون إنقطاع بمعنى أن المواطن هنا حصل على كهرباء مجانية طوال سنوات قادمة حتى أن صيانة تلك المولدات وقيمة قطع غيارها لو احتاجت في يوم للصيانة او قطع غيار لا يكلف كثيرآ . . . حتوحشينا يا فاتورة الكهرباء .
محمد
متوقع الرد بالرفض لكن النصر نجح في امتصاص غضب الجماهير
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله ما في وجه تبتشير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل
خادم الحرمين الشريفين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل
Time منذ 46 ثانية Views 1003
شاهد.. جريان السيول في وادي بيض شمال شرق جازان
شاهد.. جريان السيول في وادي بيض شمال شرق جازان
Time منذ 3 دقائق Views 1097
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز
Time منذ 10 دقائق Views 1286
سائق يعتدي على طفلة بعد هروبها من منزل أسرتها
سائق يعتدي على طفلة بعد هروبها من منزل أسرتها
Time منذ 15 دقيقة Views 456
بالفيديو.. لحظة قطع عددا من الأشجار لإنتاج الحطب وبيعه في الأفلاج
بالفيديو.. لحظة قطع عددا من الأشجار لإنتاج الحطب وبيعه في الأفلاج
Time منذ 22 دقيقة Views 1317
بالفيديو.. أول ظهور تلفزيوني لـ "شهيرة" بعد وفاة زوجها محمود ياسين
بالفيديو.. أول ظهور تلفزيوني لـ "شهيرة" بعد وفاة زوجها محمود ياسين
Time منذ 31 دقيقة Views 430
ستيني يطعن زوجته بالسكين أثناء نومها
ستيني يطعن زوجته بالسكين أثناء نومها
Time منذ 38 دقيقة Views 552
وظائف إدارية وهندسية في وزارة النقل
وظائف إدارية وهندسية في وزارة النقل
Time منذ 43 دقيقة Views 1617
فوائد وضع فص ثوم على الزبادى
فوائد وضع فص ثوم على الزبادى
Time منذ 49 دقيقة Views 1703
بالصور.. اقتراب طرح سيارات suzuki baleno وsuzuki ciaz 2021
بالصور.. اقتراب طرح سيارات suzuki baleno وsuzuki ciaz 2021
Time منذ 54 دقيقة Views 1227