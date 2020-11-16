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معايير منح مكافأة التفوق العلمي للخريجين والخريجات

Time منذ ساعة
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معايير منح مكافأة التفوق العلمي للخريجين والخريجات

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معايير منح مكافأة التفوق العلمي للخريجين والخريجات، ‏لافتة إلى الاشتراطات التي يجب توافرهاز

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب، فهد ‏العتيبي، إن الخريج أو الخريجة يحصلان على المكافأة، في حالة حصولهم على معدل 4.75 من 5، مع عدم الرسوب في أي ‏مقرر

وشدد على أهمية عدم صدور قرار بالفصل أو طي القيد، ‏بالإضافة لعدم تخطي المدة النظامية (5 فصول)، وأن يكون ‏مستمرًا حتى آخر فصل.‏

وكانت المؤسسة أعلنت مؤخرًا أنها ستصرف مكافأة ‏التفوق العلمي للفصل الصيفي الماضي بواقع ألفي ريال لـ484 ‏متدربًا ومتدربة، مع منحهم شهادة تفوق.‏

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قدمت على ماقدمت .. .. الله اعلم بحالهاا ..
عادل عبدالحي حمزة
أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معايير منح مكافأة التفوق العلمي للخريجين والخريجات، ‏لافتة إلى الاشتراطات التي يجب توافرهاز التي يجب توافره إحذفوا حرف ال ز
وافي
اللهم عجل بالفرج يارب العالمين مبزرة سرابيت بني علمان يحلون ويربطون ويحللون ماحرم الله ويحرمون ما احلة اقسم بالله اذا لم يلجم هذا النجس فان العقوبة واردة لامحالة واذا لم يوقف وقفة حازمة ولو بالقوة قانالبلادمصيرها مصير البلادالمجاورة
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
ابو رياض الحربي
مغرد.......لك هاذا الدليل شرب الشيشة والدخان بأنواعه من جملة المحرمات؛ لما فيهما من الأضرار الكثيرة، وقد أوضح الأطباء العارفون بذلك كثرة أضرارهما، وقد حرم الله على المسلمين أن يستعملوا ما يضرهم. فالواجب على كل من يتعاطهما تركهما والحذر منهما؛ لقول الله  في سورة (المائدة) يخاطب نبيه ﷺ: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]، وقوله سبحانه في سورة (الأعراف) في وصف نبيه محمد ﷺ: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ الآية [الأعراف:157].

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