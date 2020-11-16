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استعادة أرض حديقة في جدة بعد بناء مواطن منزل عليها

Time منذ 59 دقيقة
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استعادة أرض حديقة في جدة بعد بناء مواطن منزل عليها

جدة (صدى):
أعلنت أمانة محافظة جدة عن استعادتها أرضا حكومية مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تقدر بنحو 1.4 ألف متر مربع.

جاء ذلك بعدما أقامت الأمانة دعوى قضائية على مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلا مدعيا ملكيته لها بموجب حجة استحكام.

وقالت الأمانة أن القرار جاء باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة.

وأضافت أمانة جدة أنه جرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية تمهيدا لإيقاف الخدمات عن الموقع.

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أحدث التعليقات

القرشي
ترا بسبب المبالغة الكبيرة في تعرفة خدمة الكهرباء المواطن حسبها صح خاصة اصحاب الفلل حديثة البناء اصحابها اتجهوا لتركيب مولدات كهرباء ضخمة لا يتجاوز سعر الاثنين منهاا 120 الف ريال تعمل على الديزل وتمد العمارة او الفيلا بالكهرباء 24 ساعة دون إنقطاع وارتاح المواطن من هم فاتورتكم الباهظة . حسبة بسيطة جدآ فيلا من دورين متوسط قيمة الفاتورة شهريآ 6 الاف ريال يكون اجمالي تكلفة تزويدها بالكهرباء في السنة 72 الف ريال وهي قيمة مولدين كهرباء يمد الفيلا بالطاقة 24 ساعة دون إنقطاع بمعنى أن المواطن هنا حصل على كهرباء مجانية طوال سنوات قادمة حتى أن صيانة تلك المولدات وقيمة قطع غيارها لو احتاجت في يوم للصيانة او قطع غيار لا يكلف كثيرآ . . . حتوحشينا يا فاتورة الكهرباء .
محمد
متوقع الرد بالرفض لكن النصر نجح في امتصاص غضب الجماهير
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله ما في وجه تبتشير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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