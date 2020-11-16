زكي الصالح يكشف سبب عدم احتفاله بتأهل الأخضر لكأس العالم في 2018

ماجد محمد (صدى):
كشف المدير السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، زكي الصالح، سبب عدم احتفاله بتأهل الأخضر إلى كأس العالم في روسيا 2018.
وأضاف، خلال حديثه لبرنامج «الديوانية» الذي تبثه «القنوات الرياضية»، أن مشاكل صحية أصابته هي السبب في عدم احتفاله بالتأهل، حيث كان يعاني من آلام العمود الفقري.
واستنكر قيام أحد الإعلاميين بتوجيه اتهامات له بأنه هو سبب الخلاف بين المشرف العام على المنتخب الوطني سابقا، طارق كيال والمدير الفني السابق للمنتخب، بيرت فان مارفيك، مؤكداً أن ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح.