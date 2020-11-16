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زكي الصالح يكشف سبب عدم احتفاله بتأهل الأخضر لكأس العالم في 2018

Time منذ ساعة
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زكي الصالح يكشف سبب عدم احتفاله بتأهل الأخضر لكأس العالم في 2018

ماجد محمد (صدى):
كشف المدير السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، زكي الصالح، سبب عدم احتفاله بتأهل الأخضر إلى كأس العالم في روسيا 2018.

وأضاف، خلال حديثه لبرنامج «الديوانية» الذي تبثه «القنوات الرياضية»، أن مشاكل صحية أصابته هي السبب في عدم احتفاله بالتأهل، حيث كان يعاني من آلام العمود الفقري.

واستنكر قيام أحد الإعلاميين بتوجيه اتهامات له بأنه هو سبب الخلاف بين المشرف العام على المنتخب الوطني سابقا، طارق كيال والمدير الفني السابق للمنتخب، بيرت فان مارفيك، مؤكداً أن ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح.

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أحدث التعليقات

القرشي
ترا بسبب المبالغة الكبيرة في تعرفة خدمة الكهرباء المواطن حسبها صح خاصة اصحاب الفلل حديثة البناء اصحابها اتجهوا لتركيب مولدات كهرباء ضخمة لا يتجاوز سعر الاثنين منهاا 120 الف ريال تعمل على الديزل وتمد العمارة او الفيلا بالكهرباء 24 ساعة دون إنقطاع وارتاح المواطن من هم فاتورتكم الباهظة . حسبة بسيطة جدآ فيلا من دورين متوسط قيمة الفاتورة شهريآ 6 الاف ريال يكون اجمالي تكلفة تزويدها بالكهرباء في السنة 72 الف ريال وهي قيمة مولدين كهرباء يمد الفيلا بالطاقة 24 ساعة دون إنقطاع بمعنى أن المواطن هنا حصل على كهرباء مجانية طوال سنوات قادمة حتى أن صيانة تلك المولدات وقيمة قطع غيارها لو احتاجت في يوم للصيانة او قطع غيار لا يكلف كثيرآ . . . حتوحشينا يا فاتورة الكهرباء .
محمد
متوقع الرد بالرفض لكن النصر نجح في امتصاص غضب الجماهير
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله ما في وجه تبتشير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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