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‏بالفيديو.. وزير الطاقة: الإصلاحات ستسهم في رفع كفاءة قطاع الكهرباء 

Time منذ 18 دقيقة
Views 1368
‏بالفيديو.. وزير الطاقة: الإصلاحات ستسهم في رفع كفاءة قطاع الكهرباء 

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أنه منذ إطلاق رؤية 2030 تسعى الوزارة إلى تطوير وإصلاح قطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن الإصلاحات ستسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء.

وقال ‏وزير الطاقة: "ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة فرصة تاريخية، ونهدف إلى إعادة هيكلته ونهتم باحتياج المستهلكين" ‏، موضحًا أن هناك لجنة وزارية شكلت لتطوير قطاع الكهرباء، وشركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة.

وأشار إلى أن ولي العهد وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسته تهتم بقطاع الكهرباء، كما أن اللجنة الوزارية ستتابع هيكلة استثمارات قطاع الكهرباء.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وفقكن الله لما فيه الصالح الخاص والعام ..
جاسم
الى الحين تسمونه اسم رجال هذا النسخ اصبح في خانة المتحولين واستحدث صدر وتعلمون باقي القصه الى نار جهنم وبئس المصير وقد اعلن ذلك ونزل فديهوات بذلك الرجاء تغير الاسم الى بدريه
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير بإذن الله ..
جاسم
هذا الفعل صحيح وسليم ولكن ليس للهارج بل للدخل مقابل الرصيف
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله .. .. هو فيهم احد مايرقص .... كلهم رقاصين ..

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