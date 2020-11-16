‏بالفيديو.. وزير الطاقة: الإصلاحات ستسهم في رفع كفاءة قطاع الكهرباء 

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أنه منذ إطلاق رؤية 2030 تسعى الوزارة إلى تطوير وإصلاح قطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن الإصلاحات ستسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء.
وقال وزير الطاقة: "ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة فرصة تاريخية، ونهدف إلى إعادة هيكلته ونهتم باحتياج المستهلكين" ، موضحًا أن هناك لجنة وزارية شكلت لتطوير قطاع الكهرباء، وشركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة.
وأشار إلى أن ولي العهد وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسته تهتم بقطاع الكهرباء، كما أن اللجنة الوزارية ستتابع هيكلة استثمارات قطاع الكهرباء.