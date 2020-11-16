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أوزتراك: التجار الأتراك يبكون دما بعد مقاطعة بضائعهم

Time منذ ساعة
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أوزتراك: التجار الأتراك يبكون دما بعد مقاطعة بضائعهم

أنقرة (صدى):
كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، عن الأزمة التي يواجهها التجار الأتراك، بسبب مقاطعة المملكة للبضائع التركية، قائلًا : " إنهم يبكون دمًا "

وقال أوزتراك خلال زيارته أمس لمدينة هاتاي التركية، : " إن مقاطعة السعودية تأتي من جانب واحد، من جانبها فقط، وإن العاملين في القصر الرئاسي التركي يقولون إنه أمر مضحك، رغم معاناة التجار بسبب المقاطعة ".

وأشار أوزتراك أن المقاطعة ليست متبادلة بين البلدين، وأنها تضع المنتجين والتجار في موقف صعب، مؤكدًا على معاناتهم بسبب انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وأضاف : "نريد حل قضية المقاطعة من خلال القنوات الدبلوماسية، وإعادة العلاقات إلى طبيعتها؛ لأن اقتصاد هاتاي يمر بوقت سيئ للغاية".

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أحدث التعليقات

محمد
متوقع الرد بالرفض لكن النصر نجح في امتصاص غضب الجماهير
عادل عبدالحي حمزة
عفواً
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله ما في وجه تبتشير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ولا هون على نفسه

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