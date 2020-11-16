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وظيفة إدارية شاغرة في شركة «نيوم»

Time منذ 20 دقيقة
Views 1350
وظيفة إدارية شاغرة في شركة «نيوم»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة نيوم، اليوم الاثنين، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمشروع نيوم بمسمى "منسق المعلومات والعلاقات".

واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص "إدارة الأعمال" أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تنسيق الأعمال (تشمل التسويق والاتصالات والإدارة وخدمة العملاء والبحث والتحليل) في أي قطاع، فضلًا عن إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الرابط الإلكتروني التالي: هنا

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وفقكن الله لما فيه الصالح الخاص والعام ..
جاسم
الى الحين تسمونه اسم رجال هذا النسخ اصبح في خانة المتحولين واستحدث صدر وتعلمون باقي القصه الى نار جهنم وبئس المصير وقد اعلن ذلك ونزل فديهوات بذلك الرجاء تغير الاسم الى بدريه
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير بإذن الله ..
جاسم
هذا الفعل صحيح وسليم ولكن ليس للهارج بل للدخل مقابل الرصيف
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله .. .. هو فيهم احد مايرقص .... كلهم رقاصين ..

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