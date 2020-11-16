وظيفة إدارية شاغرة في شركة «نيوم»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة نيوم، اليوم الاثنين، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمشروع نيوم بمسمى "منسق المعلومات والعلاقات".
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص "إدارة الأعمال" أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تنسيق الأعمال (تشمل التسويق والاتصالات والإدارة وخدمة العملاء والبحث والتحليل) في أي قطاع، فضلًا عن إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الرابط الإلكتروني التالي: هنا