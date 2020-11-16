باريس سان جيرمان يقدم عرضا ضخما لضم راموس لمدة 3 مواسم

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، عن تقديم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عرضا ضخما لضم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بعقد يمتد لـ3 سنوات.
ويذكر أن راموس لم يتواصل لأي اتفاق بشأن تجديد عقده مع ”الميرنغي“، الذي ينتهي صيف 2021، حيث يصمم رئيس ناديه، فلورنتينو بيريز، على منحه موسما إضافيا فقط؛ ما لم يلق إعجاب سيرجيو، الذي يطالب بالبقاء حتى 2024.
وذكرت التقارير، أن فريق باريس سان جيرمان، أرسل عرضا قويا للاعب الإسباني راموس، وذلك لمدة 3 سنوات جديدة.
وأشارت التقارير إلى أن قيمة العرض يمنح المدافع الإسباني راتبا سنويا يقدر بـ20 مليون يورو صافية في الموسم الواحد، موضحة أن ريال مدريد لا يرغب في تجديد عقد اللاعب أكثر من عام متمسكا بتلك القاعدة التي يفعلها النادي للاعبين فوق الـ30.