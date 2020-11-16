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إزالة 67 حفرة لتحضير «المندي» بمكة

Time منذ ساعتين
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إزالة 67 حفرة لتحضير «المندي» بمكة

مكة المكرمة (صدى):
أكد رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، اليوم الاثنين أن البلدية تكثّف أعمالها الرقابية والصحية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وأوضح المهندس أيمن وقاد، أنه تمكنت الفِرَق الرقابية والأمنية من طمر وإزالة 67 حفرة لتحضير "المندي" وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأشار "وقاد" إلى أن أن البلدية ممثلةً في قسم الأسواق ستكثف جولاتها وتواصل زياراتها الميدانية المجدولة لضبط مثل هذه المخالفات ومنع الممارسات الخاطئة والحد من التجاوزات التي قد تضر بالمستهلك، والتي غالبًا ما يكون سببها العمالة المخالفة التي تعمل بالخفاء في أكثر من موقع دون شهادات صحية أو إلمام بالاشتراطات البلدية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وفقكن الله لما فيه الصالح الخاص والعام ..
جاسم
الى الحين تسمونه اسم رجال هذا النسخ اصبح في خانة المتحولين واستحدث صدر وتعلمون باقي القصه الى نار جهنم وبئس المصير وقد اعلن ذلك ونزل فديهوات بذلك الرجاء تغير الاسم الى بدريه
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير بإذن الله ..
جاسم
هذا الفعل صحيح وسليم ولكن ليس للهارج بل للدخل مقابل الرصيف
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله .. .. هو فيهم احد مايرقص .... كلهم رقاصين ..

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