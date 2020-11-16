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"واتساب" يُتيح إمكانية استخدام حساب واحد على أكثر من جهاز

Time منذ ساعة
Views 1841
"واتساب" يُتيح إمكانية استخدام حساب واحد على أكثر من جهاز

وكالات (صدى):
كشف تطبيق "واتساب التابع لشركة "فيس بوك"، اليوم الاثنين، عن استعداده لإطلاق 4 ميزات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار التطبيق أن المميزات تتضمن تخصيص خلفية مختلفة لكل دردشة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام حساب واحد على أكثر من جهاز دون الخروج من الحساب الآخر كما يحدث الآن.

كما تضمنت المميزات على وضع الإجازة التي تساعد المستخدم على تجاهل إشعارات الدردشات حسب رغبته، وإخفاء الدردشات غير النشطة تلقائياً ولمدة تصل إلى 6 أشهر.

وكانت شركة "فيسبوك" قد قررت اقتباس تقنية مميزة جديدة تم اعتمادها لتطبيق التراسل الفوري "واتس آب" إلى تطبيقيها الآخرين "فيسبوك ماسنجر" و"إنستجرام"، وهي تحديد المستخدم وقتا معينا لنشر رسالة تختفي في وقت معين يحدده المستخدم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وفقكن الله لما فيه الصالح الخاص والعام ..
جاسم
الى الحين تسمونه اسم رجال هذا النسخ اصبح في خانة المتحولين واستحدث صدر وتعلمون باقي القصه الى نار جهنم وبئس المصير وقد اعلن ذلك ونزل فديهوات بذلك الرجاء تغير الاسم الى بدريه
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير بإذن الله ..
جاسم
هذا الفعل صحيح وسليم ولكن ليس للهارج بل للدخل مقابل الرصيف
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله .. .. هو فيهم احد مايرقص .... كلهم رقاصين ..

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