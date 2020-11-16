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رفض استئناف النصر وتأهل نادي بيرسبوليس للنهائي

Time منذ ساعة
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رفض استئناف النصر وتأهل نادي بيرسبوليس للنهائي

نواف السالم (صدى):
رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الاستئناف المقدم من نادي النصر ويعتمد تأهل بيرسبوليس الإيراني لنهائي دوري أبطال آسيا.

وكان النصر قد سقط بضربات الترجيح (3-5) أمام بيرسبوليس، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي (1-1).

وتقدم النصر، بشكوى ضد بيرسبوليس، لإشراكه لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار "الفيفا"، بمنع النادي عن التعاقدات، وقد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شكوى النصر، فقدم الأخير طعناً أمام لجنة الاستئناف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وفقكن الله لما فيه الصالح الخاص والعام ..
جاسم
الى الحين تسمونه اسم رجال هذا النسخ اصبح في خانة المتحولين واستحدث صدر وتعلمون باقي القصه الى نار جهنم وبئس المصير وقد اعلن ذلك ونزل فديهوات بذلك الرجاء تغير الاسم الى بدريه
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير بإذن الله ..
جاسم
هذا الفعل صحيح وسليم ولكن ليس للهارج بل للدخل مقابل الرصيف
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله .. .. هو فيهم احد مايرقص .... كلهم رقاصين ..

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