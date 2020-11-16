رفض استئناف النصر وتأهل نادي بيرسبوليس للنهائي

نواف السالم (صدى):
رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الاستئناف المقدم من نادي النصر ويعتمد تأهل بيرسبوليس الإيراني لنهائي دوري أبطال آسيا.
وكان النصر قد سقط بضربات الترجيح (3-5) أمام بيرسبوليس، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي (1-1).
وتقدم النصر، بشكوى ضد بيرسبوليس، لإشراكه لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار "الفيفا"، بمنع النادي عن التعاقدات، وقد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شكوى النصر، فقدم الأخير طعناً أمام لجنة الاستئناف.