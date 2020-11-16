الأعداد السابقة للصحيفة

اقتراح بتفعيل الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان

Time منذ 6 دقائق
Views 1189
اقتراح بتفعيل الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان

الرياض (صدى):
قدم أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، اليوم الاثنين، اقتراحًا بتطبيق "الدراسة عن بُعد" خلال شهر رمضان؛ لتجاوز سلبيات الدراسة في هذا الشهر.

وأكد الدكتور عبدالله المسند، إن الدراسة ستتزامن مع شهر رمضان بدايةً من العام الجاري قرابة 19 عاماً، لافتًا إلى أن الدراسة عن بُعد في تلك السنوات خلال شهر رمضان ستكون حلاً مثالياً لتجاوز الكثير من سلبيات الدراسة.

وأوضح "المسند" أنه يفضل أن تبدأ الدراسة بعد صلاة التراويح بنصف ساعة ولفترة 4 ساعات تقريباً، مبيناً أن جعل الدراسة بعد الفجر سيكون منهكاً، مؤكدًا أن جعل الدراسة بعد صلاة الظهر سيدخل في وقت النوم والطبخ لدى ربات البيوت، لذا فإن الأفضل جعلها بعد صلاة التراويح كونها تتزامن مع أفضل ساعات اليوم من حيث الاستيعاب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو ظبي الكثيري
كيف يعني مريض كاد يتوفى امام دكتور تقصد ان الدكتور منع الموت عن المريض ولا ايش وضح ترى بعض الكلام كفر ما اقول انت اقول بعض الكلام لامنطق لافهم قل سقط مريض من شدة الالم فتدخل الطبيب لايقاف الامه اما كاد يتوفى هذي عاد غريبة
kkkk
مداخيل النصر محرمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الصلح خير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
غدت رفه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكلك يا امووور مغرمه بقصص الاموات

أخر الأخبار

"أكوا باور" تتولى إقامة منتجعات فاخرة في المملكة تعتمد على الطاقة المتجددة
"أكوا باور" تتولى إقامة منتجعات فاخرة في المملكة تعتمد على الطاقة المتجددة
Time منذ دقيقتين Views 1039
اقتراح بتفعيل الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان
اقتراح بتفعيل الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان
Time منذ 6 دقائق Views 1189
"ساما" تحذر من تلقي اتصالات أو رسائل نصية تنتحل اسم المؤسسة
"ساما" تحذر من تلقي اتصالات أو رسائل نصية تنتحل اسم المؤسسة
Time منذ 12 دقيقة Views 1216
عبلة كامل تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان واعتزالها الفن
عبلة كامل تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان واعتزالها الفن
Time منذ 24 دقيقة Views 280
غرفة الشرقية تكشف عن وظائف شاغرة
غرفة الشرقية تكشف عن وظائف شاغرة
Time منذ 28 دقيقة Views 1320
بالفيديو.. موظفتان بالجمارك توضحان كيفية اكتشاف المخالفات داخل الحمولة
بالفيديو.. موظفتان بالجمارك توضحان كيفية اكتشاف المخالفات داخل الحمولة
Time منذ 33 دقيقة Views 1547
رياح مثيرة للأتربة تسود أجواء الرياض
رياح مثيرة للأتربة تسود أجواء الرياض
Time منذ 41 دقيقة Views 1478
حقيقة علاج تصلب الشرايين بتناول "مرق اللحم"
حقيقة علاج تصلب الشرايين بتناول "مرق اللحم"
Time منذ 47 دقيقة Views 1465
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو
Time منذ 58 دقيقة Views 1501
شاهد.. ثلاثينية تجني أموال طائلة بسبب فمها الضخم
شاهد.. ثلاثينية تجني أموال طائلة بسبب فمها الضخم
Time منذ ساعة Views 437