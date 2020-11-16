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بالفيديو.. موظفتان بالجمارك توضحان كيفية اكتشاف المخالفات داخل الحمولة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1537
بالفيديو.. موظفتان بالجمارك توضحان كيفية اكتشاف المخالفات داخل الحمولة

الرياض (صدى):
تحدثت موظفتان في الجمارك عن تجربتهما في العمل، خلال مقطع فيديو نشره مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك.

قالت أخصائية الوسائل الآلية مريم الأجود أن هناك حمولات تظهر بأنها خضار ولكنها تحتوي بداخلها على حبوب مخدرة، لافتةً إلى أن موظف الجمارك يصبح لديه مع الوقت ما يسمى بـ "الحس الجمركي" وتتعود عينه على اكتشاف الأشياء الممنوعة والمخالفة.

وأضافت زميلتها العنود الرويشد أن مسؤولية العمل بالجمارك مسؤولية عظيمة، مبينة أن عملها يبدأ بالتأكد من خلو الحمولة من أي مخالفات، من خلال مطابقتها مع البيان الصادر بشأنها.

وأكدت العنود أنه يتم بعد ذلك إجراء مسحة إلكترونية "سِكان" للحمولة ومن ثم تحليلها لاكتشاف أي اختلاف مع البيان، حيث يتم التبليغ عن اشتباه في الحمولة في حالة ثبوت اختلافات.

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أحدث التعليقات

ابو ظبي الكثيري
كيف يعني مريض كاد يتوفى امام دكتور تقصد ان الدكتور منع الموت عن المريض ولا ايش وضح ترى بعض الكلام كفر ما اقول انت اقول بعض الكلام لامنطق لافهم قل سقط مريض من شدة الالم فتدخل الطبيب لايقاف الامه اما كاد يتوفى هذي عاد غريبة
kkkk
مداخيل النصر محرمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الصلح خير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
غدت رفه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكلك يا امووور مغرمه بقصص الاموات

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