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خطوات يجب على المخالط للمصاب بكورونا أن يفعلها

Time منذ ساعة
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خطوات يجب على المخالط للمصاب بكورونا أن يفعلها

الرياض (صدى):
حددت وزارة الصحة عدة خطوات يجب على المخالط للمصاب بفيروس كورونا الجديد أن يفعلها.

وأضافت أن أول هذه الخطوات تكون بأن يحجز الإنسان نفسه في المنزل لمدة 14 يوما، حتى ولو كانت نتيجة الفحص سلبية، لكون أن حضانة الفيروس تستمر 14 يوما، وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة.

وأشارت إلى أن فترة المخالطة تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض على المصاب وحتى 14 يوما، أما إن لم تظهر الأعراض على المصاب فيتم حسابها من وقت أخذ العينة.

ولفت إلى أن المخالط لمصاب كورونا هو من يسكن معه في نفس المنزل، أو يتواصل معه بشكل مباشر كالمصافحة والملامسة، ومن يتواصل بمسافة أقل من مترين لمدة تزيد عن 15 دقيقة مع المصاب.

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أحدث التعليقات

ابو ظبي الكثيري
كيف يعني مريض كاد يتوفى امام دكتور تقصد ان الدكتور منع الموت عن المريض ولا ايش وضح ترى بعض الكلام كفر ما اقول انت اقول بعض الكلام لامنطق لافهم قل سقط مريض من شدة الالم فتدخل الطبيب لايقاف الامه اما كاد يتوفى هذي عاد غريبة
kkkk
مداخيل النصر محرمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الصلح خير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
غدت رفه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكلك يا امووور مغرمه بقصص الاموات

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