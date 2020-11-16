الأعداد السابقة للصحيفة

ارتفاع أسعار النفط اليوم

Time منذ 3 ساعات
Views 1658
ارتفاع أسعار النفط اليوم

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط اليوم، الإثنين، مدعوما بالآمال في أن تبقي «أوبك+» سياسة خفض الإنتاج، المخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 44 سنتا أو 1% إلى 43.22 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر ديسمبر 40.67 دولار للبرميل، بارتفاع 54 سنتا أو 1.4%.

وتظهر الأرقام انتعاشًا في ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم، الصين واليابان، ما دعم الأسعار أيضا، إضافة إلى البيانات التي تفيد بأن المصافي الصينية عالجت أكبر كمية من الخام على الإطلاق في أكتوبر على أساس يومي، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو ظبي الكثيري
كيف يعني مريض كاد يتوفى امام دكتور تقصد ان الدكتور منع الموت عن المريض ولا ايش وضح ترى بعض الكلام كفر ما اقول انت اقول بعض الكلام لامنطق لافهم قل سقط مريض من شدة الالم فتدخل الطبيب لايقاف الامه اما كاد يتوفى هذي عاد غريبة
kkkk
مداخيل النصر محرمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الصلح خير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
غدت رفه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكلك يا امووور مغرمه بقصص الاموات

أخر الأخبار

"أكوا باور" تتولى إقامة منتجعات فاخرة في المملكة تعتمد على الطاقة المتجددة
"أكوا باور" تتولى إقامة منتجعات فاخرة في المملكة تعتمد على الطاقة المتجددة
Time منذ دقيقة Views 1022
اقتراح بتفعيل الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان
اقتراح بتفعيل الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان
Time منذ 6 دقائق Views 1167
"ساما" تحذر من تلقي اتصالات أو رسائل نصية تنتحل اسم المؤسسة
"ساما" تحذر من تلقي اتصالات أو رسائل نصية تنتحل اسم المؤسسة
Time منذ 11 دقيقة Views 1202
عبلة كامل تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان واعتزالها الفن
عبلة كامل تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان واعتزالها الفن
Time منذ 23 دقيقة Views 270
غرفة الشرقية تكشف عن وظائف شاغرة
غرفة الشرقية تكشف عن وظائف شاغرة
Time منذ 27 دقيقة Views 1314
بالفيديو.. موظفتان بالجمارك توضحان كيفية اكتشاف المخالفات داخل الحمولة
بالفيديو.. موظفتان بالجمارك توضحان كيفية اكتشاف المخالفات داخل الحمولة
Time منذ 32 دقيقة Views 1526
رياح مثيرة للأتربة تسود أجواء الرياض
رياح مثيرة للأتربة تسود أجواء الرياض
Time منذ 40 دقيقة Views 1461
حقيقة علاج تصلب الشرايين بتناول "مرق اللحم"
حقيقة علاج تصلب الشرايين بتناول "مرق اللحم"
Time منذ 46 دقيقة Views 1458
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو
Time منذ 57 دقيقة Views 1494
شاهد.. ثلاثينية تجني أموال طائلة بسبب فمها الضخم
شاهد.. ثلاثينية تجني أموال طائلة بسبب فمها الضخم
Time منذ ساعة Views 428