ارتفاع أسعار النفط اليوم

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط اليوم، الإثنين، مدعوما بالآمال في أن تبقي «أوبك+» سياسة خفض الإنتاج، المخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 44 سنتا أو 1% إلى 43.22 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر ديسمبر 40.67 دولار للبرميل، بارتفاع 54 سنتا أو 1.4%.
وتظهر الأرقام انتعاشًا في ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم، الصين واليابان، ما دعم الأسعار أيضا، إضافة إلى البيانات التي تفيد بأن المصافي الصينية عالجت أكبر كمية من الخام على الإطلاق في أكتوبر على أساس يومي، حسب وكالة الأنباء «رويترز».