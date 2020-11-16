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"العامة للحبوب" ترسي الدفعة السابعة من الشعير لهذا العام

Time منذ 12 دقيقة
Views 1260
"العامة للحبوب" ترسي الدفعة السابعة من الشعير لهذا العام

الرياض (صدى):
أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية (730,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والبحر الاسود، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)"، تمثل الدفعة السابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020م.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أنه جرت دعوة 25 شركة عالمية متخصصة ومؤهلة في تجارة الحبوب، تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على ثلاث شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وبين أن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 8 شحنات كميتها 480,000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع أربعة شحنات كميتها 250,000 طن وذلك للتوريد خلال الفترة " يناير- فبراير2021م ".

وأفاد المهندس الفارس أنه بترسية هذه الدفعة والأخيرة لهذا العام تكون المؤسسة تعاقدت على نحو 5.8 ملايين طن خلال العام 2020م، وذلك في إطار تلبية احتياجات مربي الماشية وتعزيز المخزون الإستراتيجي للشعير المستورد استعدادا لتولي القطاع الخاص مهمة استيراد الشعير تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وتوجه الدولة – حفظها الله- نحو زيادة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد وفتح مجالات جديدة أمامه تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وبين معاليه أن المؤسسة ستقوم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتسهيل مهمة استيراده للشعير من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية التي سيتم إطلاقها قريباً.

يذكر أن أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة متاحة في الموقع الإلكتروني هنا .

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أحدث التعليقات

ابومحمدد
هلا بمن قض ونفض عنَّه غبار الاغتراب تركي ترا الله مع المرض واشتقت واشتاق العرب لشوفتك والله قد فرض حب الديار ولا أرب
جحفلي 119
جالد النصر خربين ليله الخمسه الشهيره شكرا ياخربين لن ينساك اي فقراوي في ليله الكوشه 😂😂😂😂
Reem
اووح لو انا اصاله كان غيرت اسمي قصف جبه جبار
Reem
اووح لو انا اصاله كان غيرت اسمي قصف جبه جبار
Reem
اووح لو انا اصاله كان غيرت اسمي قصف جبه جبار

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