ألمانيا تفرض قيود مشددة بسبب الجائحة

برلين (صدى):
تسعى ألمانيا لفرض قيود جديدة على التجمعات العامة والخاصة وتكثيف قواعد ارتداء الكمامات، كما سيتم تشجيع الأطفال والشباب على الاجتماع مع صديق واحد فقط بشكل منتظم في أوقات فراغهم.
وأكدت أنه يتعين على العائلات أن تقتصر اللقاءات الخاصة على أسرهم وأفراد أسرة أخرى محددة فقط، فيما هناك اقتراح تضمن تصور لقصر تجمعات الأشخاص علناً على أفراد أسرهم وشخصين آخرين كحد أقصى من أسرة أخرى.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى تجنب الحفلات الخاصة تماما حتى موعد أعياد الميلاد، بينما منذ 2 نوفمبر، تم السماح للأفراد من أسرتين فقط بالاجتماع علنا، وعدم مشاركة أكثر من 10 أشخاص في التجمع، وأن يدخل الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد – وخاصة سيلان الأنف والسعال – إلى الحجر الصحي على الفور في المنزل.
ووضع الاقتراح إمكانية تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي في المدارس. ويجب أن تصبح الكمامات التي تغطي الفم والأنف إلزامية للمدرسين والتلاميذ من جميع الأعمار في مباني المدرسة وأثناء الدروس.