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ألمانيا تفرض قيود مشددة بسبب الجائحة

Time منذ 55 دقيقة
Views 1418
ألمانيا تفرض قيود مشددة بسبب الجائحة

برلين (صدى):
تسعى ألمانيا لفرض قيود جديدة على التجمعات العامة والخاصة وتكثيف قواعد ارتداء الكمامات، كما سيتم تشجيع الأطفال والشباب على الاجتماع مع صديق واحد فقط بشكل منتظم في أوقات فراغهم.

وأكدت أنه يتعين على العائلات أن تقتصر اللقاءات الخاصة على أسرهم وأفراد أسرة أخرى محددة فقط، فيما هناك اقتراح تضمن تصور لقصر تجمعات الأشخاص علناً على أفراد أسرهم وشخصين آخرين كحد أقصى من أسرة أخرى.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تجنب الحفلات الخاصة تماما حتى موعد أعياد الميلاد، بينما منذ 2 نوفمبر، تم السماح للأفراد من أسرتين فقط بالاجتماع علنا، وعدم مشاركة أكثر من 10 أشخاص في التجمع، وأن يدخل الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد – وخاصة سيلان الأنف والسعال – إلى الحجر الصحي على الفور في المنزل.

ووضع الاقتراح إمكانية تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي في المدارس. ويجب أن تصبح الكمامات التي تغطي الفم والأنف إلزامية للمدرسين والتلاميذ من جميع الأعمار في مباني المدرسة وأثناء الدروس.

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أحدث التعليقات

ابومحمدد
هلا بمن قض ونفض عنَّه غبار الاغتراب تركي ترا الله مع المرض واشتقت واشتاق العرب لشوفتك والله قد فرض حب الديار ولا أرب
جحفلي 119
جالد النصر خربين ليله الخمسه الشهيره شكرا ياخربين لن ينساك اي فقراوي في ليله الكوشه 😂😂😂😂
Reem
اووح لو انا اصاله كان غيرت اسمي قصف جبه جبار
Reem
اووح لو انا اصاله كان غيرت اسمي قصف جبه جبار
Reem
اووح لو انا اصاله كان غيرت اسمي قصف جبه جبار

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