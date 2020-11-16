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تركي آل الشيخ يعبر عن اشتياقه للرياض بقصيدة جديدة

Time منذ 34 دقيقة
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تركي آل الشيخ يعبر عن اشتياقه للرياض بقصيدة جديدة

الرياض (صدى):
أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، عن اشتياقه للعاصمة الرياض بقصيدة جديدة حملت أبياتها كل معاني الحنين.

وكتب آل الشيخ: " ‏لبيه .. والله يا الرياض

وش كثر أنا .. مشتاق لك

الشوق فيني .. فاض .. فاض

شوقٍ لك .. وشوق لـ هلك

وفي الحب .. مالي اعتراض

وكل الغلا .. والله لك

سواد حزني .. بك بياض

وعلاج جرحي .. شوفي لك".

وكان تركي آل الشيخ قد كشف عن موعد عودته إلى المملكة، حيث قال: " أنا الآن في الأوتيل وانتظر إذنهم لي بركوب الطائرة، أمس تعرضت لانتكاسة خفيفة، أبي أرجع للرياض، دواي الرياض وأهلها ".

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أحدث التعليقات

ابومحمدد
هلا بمن قض ونفض عنَّه غبار الاغتراب تركي ترا الله مع المرض واشتقت واشتاق العرب لشوفتك والله قد فرض حب الديار ولا أرب
جحفلي 119
جالد النصر خربين ليله الخمسه الشهيره شكرا ياخربين لن ينساك اي فقراوي في ليله الكوشه 😂😂😂😂
Reem
اووح لو انا اصاله كان غيرت اسمي قصف جبه جبار
Reem
اووح لو انا اصاله كان غيرت اسمي قصف جبه جبار
Reem
اووح لو انا اصاله كان غيرت اسمي قصف جبه جبار

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