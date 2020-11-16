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الفوزان يوضح كيف يتصرف من يضره الاغتسال بسبب البرد أو المرض

Time منذ ساعة
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الفوزان يوضح كيف يتصرف من يضره الاغتسال بسبب البرد أو المرض

الرياض (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح الفوزان، كيفية تصرف الأشخاص الذين يضرهم الاغتسال بسبب البرد أو يشكون من ربو في صدورهم.

وقال الشيخ الفوزان إنه يمكن لمن يخشى الاغتسال أن يتيمم بالتراب ويكفيه هذا إذا خشي على نفسه من استعمال الماء، ومن ثم يصلي

واستشهد الفوزان بالآية السادسة من سورة المائدة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .

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أحدث التعليقات

ابومحمدد
هلا بمن قض ونفض عنَّه غبار الاغتراب تركي ترا الله مع المرض واشتقت واشتاق العرب لشوفتك والله قد فرض حب الديار ولا أرب
جحفلي 119
جالد النصر خربين ليله الخمسه الشهيره شكرا ياخربين لن ينساك اي فقراوي في ليله الكوشه 😂😂😂😂
Reem
اووح لو انا اصاله كان غيرت اسمي قصف جبه جبار
Reem
اووح لو انا اصاله كان غيرت اسمي قصف جبه جبار
Reem
اووح لو انا اصاله كان غيرت اسمي قصف جبه جبار

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