ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
صعدت أسعار الذهب في المملكة ، اليوم الإثنين، مستهل التعاملات، رغم استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 228.23 ريال (60.86 دولار) مقابل 227.51 ريال (60.67 دولار)، أمس.
كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 199.70 ريال (53.25 دولار) مقابل 199.07 ريال (53.09 دولار)، أمس.
وشملت الإرتفاعت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 171.17 ريال (45.65 دولار) مقابل 170.63 ريال (45.50 دولار)، أمس.
كما صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 133.13 ريال (35.50 دولار) مقابل 132.71 ريال (35.39 دولار)، أمس.