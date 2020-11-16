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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

Time منذ ساعتين
Views 1578
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
صعدت أسعار الذهب في المملكة ، اليوم الإثنين، مستهل التعاملات، رغم استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 228.23 ريال (60.86 دولار) مقابل 227.51 ريال (60.67 دولار)، أمس.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 199.70 ريال (53.25 دولار) مقابل 199.07 ريال (53.09 دولار)، أمس.

وشملت الإرتفاعت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 171.17 ريال (45.65 دولار) مقابل 170.63 ريال (45.50 دولار)، أمس.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 133.13 ريال (35.50 دولار) مقابل 132.71 ريال (35.39 دولار)، أمس.

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أحدث التعليقات

ابومحمدد
هلا بمن قض ونفض عنَّه غبار الاغتراب تركي ترا الله مع المرض واشتقت واشتاق العرب لشوفتك والله قد فرض حب الديار ولا أرب
جحفلي 119
جالد النصر خربين ليله الخمسه الشهيره شكرا ياخربين لن ينساك اي فقراوي في ليله الكوشه 😂😂😂😂
Reem
اووح لو انا اصاله كان غيرت اسمي قصف جبه جبار
Reem
اووح لو انا اصاله كان غيرت اسمي قصف جبه جبار
Reem
اووح لو انا اصاله كان غيرت اسمي قصف جبه جبار

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