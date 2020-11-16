"سدايا" تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن وظائف شاغرة للرجال والنساء بمدينة الرياض.
وتضمنت الوظائف، " مطور تطبيقات آيفون "، حيث أشترطت تلك الوظيفة بكالوريوس نظم معلومات, علوم حاسب, هندسة حاسب, هندسة برمجيات، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
وأخصائي تطوير أعمال، حيث أشترطت، بكالوريوس تسويق, إدارة أعمال أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تسويق الأعمال والمبيعات.
بالإضافة إلى مدير عقود، حاصل على بكالوريوس أو ماجستير ويفضل إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال المشتريات وإدارة العقود.
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