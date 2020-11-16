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"سدايا" تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

Time منذ 10 دقائق
Views 1248
"سدايا" تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن وظائف شاغرة للرجال والنساء بمدينة الرياض.

وتضمنت الوظائف، " مطور تطبيقات آيفون "، حيث أشترطت تلك الوظيفة بكالوريوس نظم معلومات, علوم حاسب, هندسة حاسب, هندسة برمجيات، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

وأخصائي تطوير أعمال، حيث أشترطت، بكالوريوس تسويق, إدارة أعمال أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تسويق الأعمال والمبيعات.

بالإضافة إلى مدير عقود، حاصل على بكالوريوس أو ماجستير ويفضل إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال المشتريات وإدارة العقود.

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أحدث التعليقات

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شكلهم يبي يطلعونه من البيت الابيض بسياره اسعاف المجانين... وكني اشوفه مربط بالقميص الابيض وهو يقول.. اه ده ..؟ انا الريس انا الريس فينك يا شحاده بوند تعال انقزني
🚴‍♀️
بالنسبه لي... بعرررسك مسيار ب ٥٠٠ ريال... وابي اسويلك ليلة الدخله خرط هوبات... انما إيه...
جار القمر
أصعب شي أن تتعامل مع فكر انا وصلت لقناعة أي فقراوي لا تتناقش معه لأنه موجه ولو شرحت له ماراح يفهم لذلك تجاهلوهم عندهم مرض اسمه الهلال الله يشفيهم
🚴‍♀️
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو وليد
كل المدمنين على الدخان والشيشه وروث الابقار المصنع خارجيا باسم معسل صارو شيوخ ويفتون بعد -- يسمون في علم اللغة --رويبضات--

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