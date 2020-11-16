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الرئيس ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الأمريكية

Time منذ 30 دقيقة
Views 1776
Comment 2
الرئيس ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الأمريكية

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه فاز بالانتخابات الأمريكية، وذلك بعد أيام من إعلان المرشح الديموقراطي جو بايدن بحسم الانتخابات بأكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
شكلهم يبي يطلعونه من البيت الابيض بسياره اسعاف المجانين... وكني اشوفه مربط بالقميص الابيض وهو يقول.. اه ده ..؟ انا الريس انا الريس فينك يا شحاده بوند تعال انقزني
🚴‍♀️
بالنسبه لي... بعرررسك مسيار ب ٥٠٠ ريال... وابي اسويلك ليلة الدخله خرط هوبات... انما إيه...
جار القمر
أصعب شي أن تتعامل مع فكر انا وصلت لقناعة أي فقراوي لا تتناقش معه لأنه موجه ولو شرحت له ماراح يفهم لذلك تجاهلوهم عندهم مرض اسمه الهلال الله يشفيهم
🚴‍♀️
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو وليد
كل المدمنين على الدخان والشيشه وروث الابقار المصنع خارجيا باسم معسل صارو شيوخ ويفتون بعد -- يسمون في علم اللغة --رويبضات--

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