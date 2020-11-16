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تركي آل الشيخ: قبل عمليتي الأخيرة قسمت ورثي و90 % من فلوسي

Time منذ 53 دقيقة
Views 2386
تركي آل الشيخ: قبل عمليتي الأخيرة قسمت ورثي و90 % من فلوسي

الرياض (صدى):
صرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الاثنين، بأنه قام بتقسيم ورثه، قبل خضوعة إلى العملية الجراحية الأخيرة التي أجراها في نيويورك.

وقال آل الشيخ: " أنا سويت شي وأتمنى الناس تستوعبه وتعمل زيي في مثل حالتي، قبل عمليتي الأخيرة، قسمت ورثي وأكثر من٩٠٪ من فلوسي ومابقى عندي لي إلا شيء بسيط ".

وتابع: " وقصدي تأمين أهلي بعدي، ولا يحتاجون أحد أو تصير مشاكل بينهم، واللي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق " .

وأضاف: " علمني سيدي محمد بن سلمان وقال لي نصاً (تركي لا يوصل لك أحد في حاجة وترده) وهذا اللي أسويه من أكثر من 10 سنين، ويدي مخرومة وفلوسي مهيب لي " .

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أحدث التعليقات

القرشي
ما بعد الكفر ذنب .
مغرد
الحمد روسيف يو سف هم الي تكلموا في البخاري لماذا لا يتحا كمون أمام الملا
مغرد
لو تمشوا بعض علما الامه على صحيح البخاري ما كان فيه أشكال ولكن للأسف فيه رجال دين وينتسبون للأزهر ينتقدون واليو تيوب واجد منهم
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
أقسم بمن أحل القسم إني أحترمك وأقدرك واسأل الله العلي القدير أن ينزل عافيتة عليك يبو ناصر وترجع سالماً غانماً إلى أرض الوطن وبين أهلك وأحبابك وأسرتك يا كريم..
مغرد
الحمد لله انا اسويها ولكن يا شيخ ادا كان على غير وضو ويقرأ هل جايز

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