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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً تخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة كذلك و على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة). في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية الى شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

القرشي
ما بعد الكفر ذنب .
مغرد
الحمد روسيف يو سف هم الي تكلموا في البخاري لماذا لا يتحا كمون أمام الملا
مغرد
لو تمشوا بعض علما الامه على صحيح البخاري ما كان فيه أشكال ولكن للأسف فيه رجال دين وينتسبون للأزهر ينتقدون واليو تيوب واجد منهم
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
أقسم بمن أحل القسم إني أحترمك وأقدرك واسأل الله العلي القدير أن ينزل عافيتة عليك يبو ناصر وترجع سالماً غانماً إلى أرض الوطن وبين أهلك وأحبابك وأسرتك يا كريم..
مغرد
الحمد لله انا اسويها ولكن يا شيخ ادا كان على غير وضو ويقرأ هل جايز

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