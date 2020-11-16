محمد صلاح يغادر الحجر الصحي قبل التأكد من شفائه

وكالات (صدى):
غادر اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، الحجر الصحي، في تحرك مفاجئ، قبل إجراء مسحة طبية جديدة.
ومن المقرر أن يستكمل صلاح فترة العزل الطبي في الجونة بعد إجراء فحص جديد في أحد مستشفيات الغردقة لحين تعافيه من فيروس كورونا المستجد.
وكان الفحص الذي أجراه منتخب مصر، كشف إيجابية عينة محمد صلاح قبل مواجهة توجو في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المُقبلة.
يذكر أن تقارير صحفية إنجليزية، ذكرت أن إدارة ليفربول غاضبة من محمد صلاح بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه.