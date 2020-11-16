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محمد صلاح يغادر الحجر الصحي قبل التأكد من شفائه

Time منذ 24 دقيقة
Views 1389
محمد صلاح يغادر الحجر الصحي قبل التأكد من شفائه

وكالات (صدى):
غادر اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، الحجر الصحي، في تحرك مفاجئ، قبل إجراء مسحة طبية جديدة.

ومن المقرر أن يستكمل صلاح فترة العزل الطبي في الجونة بعد إجراء فحص جديد في أحد مستشفيات الغردقة لحين تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكان الفحص الذي أجراه منتخب مصر، كشف إيجابية عينة محمد صلاح قبل مواجهة توجو في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المُقبلة.

يذكر أن تقارير صحفية إنجليزية، ذكرت أن إدارة ليفربول غاضبة من محمد صلاح بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ما ظن عندة زهايمر لأنهم يجرون فحص قبل الترشح للرئاسة و انت خبير سياسي و لست طبيب مخ و اعصاب
واحد منصف
نرجو من النيابة العامة محاسبة هولاء الذين لايرتدون الكمامات الامر خطير كل الرجال في الصورة لايرتدون كمامات وايضا النساء تضع الكمامة تحت الانف لافائدة منها هولاء قدوة في ترك الكمامة
سعودية
هههههههههههه وش تسوي ؟ تحل وتربط !! بالمشمش😆
ابو محمد
يا زائر الله يحفظك لا تشبه الطيبات بالخبائث كل ما هو طيب محلل بنص القران وكل ما هو خبيث محرم بنص القرآن ولا شك بان الدخان والشيشة ومن الخبائث ولا يختلف فيه اثنان
مسافات
يااخي ليتكم ترتاحون ففي كل يوم يخرج الينا من يتوقع امطارا وسيولا و.. و ولم يحدث منها شيء والغريب ان مصلحة الارصاد في نفس اليوم تنشر تقريرا يتناقض مع توقعاتم هل اصبحت حالة الطقس مضمارا اخر للبحث عن الشهرة !!

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