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لأول مرة تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل حالته الصحية

Time منذ 43 دقيقة
Views 1840
لأول مرة تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل حالته الصحية

الرياض (صدى):
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن تفاصيل حالته الصحية، للمرة الأولى.

وأوضح آل الشيخ، أنه في عام 2016، اكشتف أكثر من مشكلة صحية فيه، لكنه أهمل الأمر.

وقال: " في 2018 سويت 5 عمليات، واحدة منهم كان فيها خطأ طبي لا زلت أعاني منه حتى الآن " .

وتابع: " أنا الآن من 10 أيام أجريت آخر عملية، وكانت صعبة، وتعبتني، والآن ممنوع من الأكل لمدة 6 أسابيع ".

وأضاف: " أيضا عندي صعوبة في النوم وبعد فحص النوم اكتشفوا إني في الحقيقة ما أنام إلا دقائق في اليوم نوم عميق، وباقي الوقت أفكر حتى وأنا نايم ".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المفروض تضهر لنا بطنها لكي نتأكد انها لم تستعمل مشدات للبطن
ابو عمار
الله يرحمه ويغفر له
ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
محشش يعلم بنته على شرب الحشيش لكي تتخرج مستقبلا معلمه تهريب وتوزيع للحشيش
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههه حقا لقد هزلت .. لم يجد الحمد من يدافع عنه الا انت يا نادين ؟ استحلفك بالله هل تعرفي كتاب البخاري وهل تعرفي الاحاديث الموجوده في كتابه رحمه الله .. انت اصلا لا تؤمني بالبخاري ولا بغيره من الكتب الدينيه فأنت كما قال الشيخ الفوزان من ضمن المنحرفين فكريا و عقائديا . صيح من شاهدك يا ابا الثعيل قال ذنبي :)

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