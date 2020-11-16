لأول مرة تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل حالته الصحية

الرياض (صدى):
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن تفاصيل حالته الصحية، للمرة الأولى.
وأوضح آل الشيخ، أنه في عام 2016، اكشتف أكثر من مشكلة صحية فيه، لكنه أهمل الأمر.
وقال: " في 2018 سويت 5 عمليات، واحدة منهم كان فيها خطأ طبي لا زلت أعاني منه حتى الآن " .
وتابع: " أنا الآن من 10 أيام أجريت آخر عملية، وكانت صعبة، وتعبتني، والآن ممنوع من الأكل لمدة 6 أسابيع ".
وأضاف: " أيضا عندي صعوبة في النوم وبعد فحص النوم اكتشفوا إني في الحقيقة ما أنام إلا دقائق في اليوم نوم عميق، وباقي الوقت أفكر حتى وأنا نايم ".