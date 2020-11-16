آل الشيخ يجيب على سؤال: " وش الفرق بين الـ VAR في الدوري السعودي والإسباني "

طلال الغامدي (صدى):
طرح الإعلامي بتال القوس، اليوم الاثنين، عدة أسئلة على المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، في حوار سريع.
ووجه القوس سؤالا لآل الشيخ، بقوله: " أبو ناصر لو أنت أمام خيارين بس تختار حمدالله أو قوميز لفريقك الميريا، لا تقول طموح الميريا أكبر، السؤال افتراضي " .
وأجاب آل الشيخ: " بختار جوميز، لأنه اختياري من الأساس، وحمد الله أيضاً كبير، بس بختار جوميز " .
وعن تجربة آلأ الشيخ في الدوري الإسباني، سأله بتال القوس: " وش الفرق بين VAR في دورينا وفي الدوري الاسباني؟ " .
وقال آل الشيخ: " أخطاء التحكيم في كل مكان، السنة الي فاتت عانيت في إسبانيا من التحكيم بوجود الفار " .
وعن رفضه تقديم مساعدات مالية لأحد الأندية المحلية، قال آل الشيخ: " أنا قررت لا اتدخل في أي شيء في رياضة السعودية، واستأذنت الأمير عبد العزيز في ذلك، أنا من جمهور والكورة في السعودية زعلت جمهور مني، وأنا مابي ازعل أحد وخسرت أصدقاء بسبب التعصب الكروي فشفت موضوع البعد أسلم " .