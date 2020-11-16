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نادين البدير تدافع عن رأي تركي الحمد في البخاري: " دعوه يبدع ولا تشغلوه "

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نادين البدير تدافع عن رأي تركي الحمد في البخاري: " دعوه يبدع ولا تشغلوه "

الرياض (صدى):
أثارت الإعلامية نادين البدير الجدل، بسبب تأييدها لرأي الكاتب تركي الحمد، فيما يخص كتاب صحيح البخاري.

وقالت البدير مدافعة عن الحمد: " كم يسهل عليكم التطاول على كبار المثقفين وأصحاب الفكر الحر والنقي، دعوا المفكر وشأنه، دعوه يبدع ولا تشغلوه، أتمنى ألا يضيع تركي الحمد وقته بقرائتكم ".

وتعرضت البدير لسيل من الانتقادات بعد موقفها من التشكيك في صحيح البخاري.

وكان الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، قد وصف من يشكك بصحيح البخاري، بأنه " منحرف أو جاهل " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المفروض تضهر لنا بطنها لكي نتأكد انها لم تستعمل مشدات للبطن
ابو عمار
الله يرحمه ويغفر له
ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
محشش يعلم بنته على شرب الحشيش لكي تتخرج مستقبلا معلمه تهريب وتوزيع للحشيش
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههه حقا لقد هزلت .. لم يجد الحمد من يدافع عنه الا انت يا نادين ؟ استحلفك بالله هل تعرفي كتاب البخاري وهل تعرفي الاحاديث الموجوده في كتابه رحمه الله .. انت اصلا لا تؤمني بالبخاري ولا بغيره من الكتب الدينيه فأنت كما قال الشيخ الفوزان من ضمن المنحرفين فكريا و عقائديا . صيح من شاهدك يا ابا الثعيل قال ذنبي :)

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