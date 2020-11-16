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المطلق: " الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السُّنة "

Time منذ 3 ساعات
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المطلق: " الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السُّنة "

الرياض (صدى):
استنكر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، التشكيك في كتاب صحيح البخاري.

وقال المطلق: " الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السُّنة أجمعت الأمة الإسلامية على إمامته وعدالته، وحفظه وإتقانه وفقهه، وعلى مكانة كتابه حتى اتَّفقوا على أنَّه أصح كتابٍ بعد القرآن ".

واستشهد المطلق بقول الإمام ابن خزيمة: "ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري".

جاء ذلك ردًا على ما أثاره تركي الحمد، من جدل واسع في الساعات القليلة الماضية، حول تشكيكه في كتاب صحيح البخاري، ما عرضه لسيل من الانتقادات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
يا زائر الله يحفظك لا تشبه الطيبات بالخبائث كل ما هو طيب محلل بنص القران وكل ما هو خبيث محرم بنص القرآن ولا شك بان الدخان والشيشة ومن الخبائث ولا يختلف فيه اثنان
مسافات
يااخي ليتكم ترتاحون ففي كل يوم يخرج الينا من يتوقع امطارا وسيولا و.. و ولم يحدث منها شيء والغريب ان مصلحة الارصاد في نفس اليوم تنشر تقريرا يتناقض مع توقعاتم هل اصبحت حالة الطقس مضمارا اخر للبحث عن الشهرة !!
عبدالرحمن
هذي العينات قد حرمو مدارس البنات سابقا وحرمو الراديو والتلفزيون ولازلنا نتذكر كيف حرمو الجوالات وكانو يكسروها في الشوارع وحرمو تركيب الدشات لاستقبال البث التلفزيوني وغير ذلك الكثير الان نحن نعيش في دوله ولها نظامها ومسنوده من كبار العلماء ونحن لاننكر على اي انسان رايه الشخصي في مايحرم او يحلل اما ان تكون قاضي وتخالف القوانين وتحكم بما تراه وليس مايقوله النظام فيستاهل كف يديه ورجوله
د محمد ماجد بخش
تركيب الذرة هراء
د محمد ماجد بخش
المركز + المحيط يمثلان المركز وحدات تمثيل ثقل المركز تمثل لثقل المحيط ثقل المركز + ثقل المحيط يمثلان الثبات ودرجته الممثل بوحدات ثقل ما تبقى بعد تمثيل الارتباط من وحدات تمثيل ثقل المركز

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