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الفوزان: " لا يشكك في صحيح البخاري إلا جاهل أو منحرف "

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الفوزان: " لا يشكك في صحيح البخاري إلا جاهل أو منحرف "

الرياض (صدى):
علق الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، على الجدل المثار حول التشكيك في صحيح البخاري.

وقال الفوزان: " أصح كتاب بعد القرآن الكريم، هو صحيح البخاري، فلا يشكك فيه إلا إما جاهل أو منحرف " .

وكان أستاذ العلوم السياسية السابق تركي الحمد، قد أثار الجدل بتشكيكه في كتاب صحيح البخاري بقوله: "قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
يا زائر الله يحفظك لا تشبه الطيبات بالخبائث كل ما هو طيب محلل بنص القران وكل ما هو خبيث محرم بنص القرآن ولا شك بان الدخان والشيشة ومن الخبائث ولا يختلف فيه اثنان
مسافات
يااخي ليتكم ترتاحون ففي كل يوم يخرج الينا من يتوقع امطارا وسيولا و.. و ولم يحدث منها شيء والغريب ان مصلحة الارصاد في نفس اليوم تنشر تقريرا يتناقض مع توقعاتم هل اصبحت حالة الطقس مضمارا اخر للبحث عن الشهرة !!
عبدالرحمن
هذي العينات قد حرمو مدارس البنات سابقا وحرمو الراديو والتلفزيون ولازلنا نتذكر كيف حرمو الجوالات وكانو يكسروها في الشوارع وحرمو تركيب الدشات لاستقبال البث التلفزيوني وغير ذلك الكثير الان نحن نعيش في دوله ولها نظامها ومسنوده من كبار العلماء ونحن لاننكر على اي انسان رايه الشخصي في مايحرم او يحلل اما ان تكون قاضي وتخالف القوانين وتحكم بما تراه وليس مايقوله النظام فيستاهل كف يديه ورجوله
د محمد ماجد بخش
تركيب الذرة هراء
د محمد ماجد بخش
المركز + المحيط يمثلان المركز وحدات تمثيل ثقل المركز تمثل لثقل المحيط ثقل المركز + ثقل المحيط يمثلان الثبات ودرجته الممثل بوحدات ثقل ما تبقى بعد تمثيل الارتباط من وحدات تمثيل ثقل المركز

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