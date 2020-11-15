الرياض (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن 6 أنواع من السيارات لا يُسمح باستيرادها للمملكة.
وأوضحت الهيئة أن السيارات الممنوعة تتمثل في المستخدمة لأغراض أمنية، وأغراض أجرة التاكسي.
وتشمل قائمة السيارات: " المعدلة المقود من اليمين إلى اليسار، والتي سبق أن تعرضت لحوادث تصادم أو غرق أو حريق أو انقلاب " ..
ويتضمن المنع السيارات غير المطابقة لمعايير اقتصاد الوقود والموسومة بـ " سالفاج " وهي التي تعرضت لأضرار كبيرة والخردة.
ونصحت الهيئة بالاستعلام عن السيارة قبل استيرادها من هنـــــــــا