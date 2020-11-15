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الفوزان: " لا يشكك في صحيح البخاري إلا جاهل أو منحرف "

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الفوزان: " لا يشكك في صحيح البخاري إلا جاهل أو منحرف "

الرياض (صدى):
علق الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، على الجدل المثار حول التشكيك في صحيح البخاري.

وقال الفوزان: " أصح كتاب بعد القرآن الكريم، هو صحيح البخاري، فلا يشكك فيه إلا إما جاهل أو منحرف " .

وكان أستاذ العلوم السياسية السابق تركي الحمد، قد أثار الجدل بتشكيكه في كتاب صحيح البخاري بقوله: "قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما " .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فهما اختلفت الفترة المغناطيسية الممثلة لفترة العنصر الممثلة بفترة العناصر ووحدات العناصر فلا تؤثر مطلقا على تمثيل الفترة الثقالية الممثلة لوحدات العنصر أو الممثلة لفترة العناصر
د محمد ماجد بخش
فهمت اختلفت الفترة المغناطيسية الممثلة لفترة العنصر الممثلة بفترة العناصر ووحدات العناصر فلا تؤثر مطلقا على تمثيل الفترة الثقالية الممثلة لوحدات العنصر أو الممثلة لفترة العناصر
ابو عمار
مبروك
د محمد ماجد بخش
يصبح من الممكن تحديد درجة الثبات بجوار تحديد درجة الثقل الفراغي بدلالة ثقالية فراغية مركبة متداخلة ومحددة بفترات العناصر الممثلة لوحدات العناصر
د محمد ماجد بخش
وعند تحديد الفترات المغناطيسية بدلالة الثقل الفراغي العددي المنتظم الممثل لمجموع وحدات العنصر بدلالة مجموع وحدات العناصر العددية من خلال تمثيل فترات العناصر بمحتوى تمثيل درجات الثبات البنائية بدلالة محورية مكافئة

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