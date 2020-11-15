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شاهد.. كيفية وضع مكياج لصورة بطاقة الأحوال: " الروج لا يكون غامق "

Time منذ ساعة
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شاهد.. كيفية وضع مكياج لصورة بطاقة الأحوال: " الروج لا يكون غامق "

الرياض (صدى):
نشرت خبيرة التجميل وعد التركي فيديو يوضح كيفية وضع المكياج بطريقة مناسبة عند الذهاب لاستخراج بطاقة، بعد السماح بالزينة الخفيفة للمواطنات.

وحذرت "التركي" من وضع روج غامق أو وردي لأن إذا كانت الصورة أبيض وأسود سيتحول اللون، موضحة أنه حتى الأن لا تعلم إذا كانت الصورة بالألوان أم أبيض وأسود.

وأضافت : "أهم شيء الفاونديشن والماسكرا وإخفاء الهالات، ووضع رموش خفيفة إذا ما عندك رموش".

يذكر أنه حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خمسة ضوابط متعلقة بالصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات.

وكانت الضوابط هي: "أن تكون الصورة بخلفية بيضاء، وأن لا يتم ارتداء النظارات أو وضع العدسات، وأن تكون حديثة وملونة".

كما أن من الضوابط تغطية شعر الرأس، إضافة إلى أنه يُسمح للمواطنات بوضع زينة خفيفة.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
زبن😊
abdul
هههههه. تداركوا الامر قبل ان تتسع رقعة الخروج عن تعليمات المجلس الاعلى للقضاء، خاصة في المعسل وجميع انواع التبغ التي حرمها كثر من علماء المملكة ، وهذا جواب الشيخ ابن باز للسائل عن الدخان (منقول من موقع الشيخ) : الجواب: التدخين بأنواعه لا يجوز لما فيه من المضار العظيمة، وقد نص جمع من أهل العلم الذين ألفوا في ذلك على مضاره الكثيرة ونص عليها الأطباء العارفون به، فهو محرم بلا شك ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه، كالخمر كما يحرم بيع الخمر والتجارة فيها فهكذا التدخين والقات وأشباهها من المضرات بالمسلمين وبالعباد، الواجب الحذر من ذلك وألا يتجر فيها وألا يتعاطاها المسلم بل يحذرها غاية الحذر، كما يحذر الخمر ويبتعد عنها، وكما أنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا شربها كذا التدخين وهكذا القات يجب الحذر من هاتين المادتين لما فيهما من المضار العظيمة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
د محمد ماجد بخش
الكتلة والطاقة محوران في محور موحد
د محمد ماجد بخش
مبدأ التراكب في الفيزياء ينص على أنه في جميع الأنظمة الخطية تكون محصلة تأثيرين أو أكثر عبارة عن مجموع التأثيرين
بلبل البحر
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنا وعنه

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