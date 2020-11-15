الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. سفير العراق بالمملكة: لدينا رغبة في فتح منفذ " الجُميمة " قريبًا

Time منذ ساعة
Views 1630
Comment 1
بالفيديو.. سفير العراق بالمملكة: لدينا رغبة في فتح منفذ " الجُميمة " قريبًا

علي القحطاني (صدى):
قال السفير العراقي لدى ‎المملكة  قحطان طه خلف إن إعادة فتح منفذ " جديدة عرعر " حدث طال انتظار الشعبين له، لافتا:" وسيكون الحدث " عُرس " للبلدين ".

وأضاف " خلف " خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" منفذ واحد لا يكفي، لذلك لدينا رغبة في فتح منفذ " الجُميمة " قريبا ".

ولفت إلي أن الحدود السعودية العراقية طويلة وتمتد إلى 800 كم، موضحا:" هناك حاجة ماسة لوجود منافذ أخرى ولدينا رغبة كبيرة لفتح منفذ جميمة فهو طريق الحج سابقا ".

وتابع:" منفذ جميمة يربط الجزء الجنوبي من العراق بالجهات التي تقع قرب حائل ونتوقع أن يكون للمنفذ دورا مهما في تعزيز العلاقات واختصار الطرق وسيكون أقرب إلى المحافظات الجنوبية بالعراق ومكة والمدينة "، مبينا:" سنشرع في دراسة افتتاح منفذ عرعر ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اليكسب هذا العالم الاتصالات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا قلبي تجنننننن
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا مسرع الايام

أخر الأخبار

شاهد.. علامات الولادة تختفي من بطن ميريام فارس
شاهد.. علامات الولادة تختفي من بطن ميريام فارس
Time منذ 11 دقيقة Views 208
الدويش: «سعود السويلم أعاد النصر للمنافسة وفيتوريا هبط بمستواه»
الدويش: «سعود السويلم أعاد النصر للمنافسة وفيتوريا هبط بمستواه»
Time منذ 25 دقيقة Views 1352
عبدالعزيز الغيامه وحديث عن اصابات لاعبي المنتخب
عبدالعزيز الغيامه وحديث عن اصابات لاعبي المنتخب
Time منذ 31 دقيقة Views 212
محمد الشيخ : النصر استفاد من فترة التوقف لتشافي لاعبيه من كورونا
محمد الشيخ : النصر استفاد من فترة التوقف لتشافي لاعبيه من كورونا
Time منذ 35 دقيقة Views 231
عبدالكريم الحمد : بعض الأندية تستحي من إعلان قيمة الرعاية
عبدالكريم الحمد : بعض الأندية تستحي من إعلان قيمة الرعاية
Time منذ 36 دقيقة Views 211
رانيا يوسف توضح تفاصيل إصابتها بكورونا وتؤكد:" شعرت بدور برد ثقيل " 
رانيا يوسف توضح تفاصيل إصابتها بكورونا وتؤكد:" شعرت بدور برد ثقيل " 
Time منذ 39 دقيقة Views 358
شاهد.. السيول تجتاح وادي قسوة بجازان
شاهد.. السيول تجتاح وادي قسوة بجازان
Time منذ 47 دقيقة Views 1623
صورة قديمة للرياض الساحرة قبل عقود
صورة قديمة للرياض الساحرة قبل عقود
Time منذ 55 دقيقة Views 1654
وفاة مدرب شباب الهلال
وفاة مدرب شباب الهلال
Time منذ ساعة Views 2728
صفوق العنزي يحسم جدل تصنيع «كورونا»..ويؤكد: «المملكة لن تشهد موجة ثانية»
صفوق العنزي يحسم جدل تصنيع «كورونا»..ويؤكد: «المملكة لن تشهد موجة ثانية»
Time منذ ساعة Views 1853