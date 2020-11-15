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الأخضر يستبعد 5 لاعبين بعد ودية جامايكا

Time منذ ساعتين
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الأخضر يستبعد 5 لاعبين بعد ودية جامايكا

ماجد محمد (صدى):
بدأ المنتخب اليوم الأحد تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض، تزامنًا مع أيام FIFA في شهر نوفمبر الجاري.

وجاء ذلك ضمن الاستعداد للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وشملت الحصة التدريبية، متابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الذي هنأ خلال اجتماعه بلاعبي الأخضر قبل انطلاق الحصة التدريبية على المستوى الذي أظهروه خلال المباراة الودية أمس السبت أمام منتخب جامايكا، فيما أشاد  بالروح العالية التي ظهر بها جميع اللاعبين.

وقسّم المدير الفني " هيرڤي رينارد " خلال الحصة التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، اللاعبين إلى مجموعين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكي.

واكتفى اللاعبان عبدالمجيد الصليهم وعبدالله الحمدان بتأدية تدريب خاص برفقة الجهاز الطبي، وذلك نظير تعرضهما لكدمة بعد مشاركتهما في المباراة.

واستبعد المدير الفني للأخضر " هيرڤي رينارد " وبناءً على التقارير الطبية، لاعب خط الوسط سالم الدوسري نظير تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وحارس المرمى عبدالله العويشير نظير تعرضه خلال التدريبات لكسر في الأنف، ولاعب خط الدفاع ياسر الشهراني بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق الأيسر.

واستبعد المدير الفني للأخضر، قائد المنتخب سلمان الفرج، وذلك لمنحه فرصة البقاء بجانب والده الذي تعرض لوعكة صحية، وكذلك استعبد لاعب خط الوسط عبدالمجيد الصليهم لظروفه العائلية.

وسيواصل المنتخب تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام السابعة من مساء يوم غدٍ الاثنين، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وكانت هيئة كبار العلماء، قد أصدرته بيانًا تؤكد فيه أن جماعة الإخوان "جماعة إرهابية ولا تمت الإسلام بصلة". قد أصدرت بياناً
ابن حزم
شفت الجلسة أكيد وراها طيحة
عادل عبدالحي حمزة
وضل سواء السبيل
ابو محمد 😎 ✍️
هذا بسبب الردم والحفر والردم وحُبة خشم ، شغل مشي حالك ، خذريالك ورح لعيالك ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه عجاااايب ..

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