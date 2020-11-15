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شاهد.. السيول تجتاح وادي قسوة بجازان

Time منذ 47 دقيقة
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شاهد.. السيول تجتاح وادي قسوة بجازان

جازان (صدى):
أظهر مقطع فيديو سيول وادي قسوة بمنطقة ‎جازان، حيث تدفقت المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة بكميات كبيرة.

وأثار المقطع إعجاب المواطنين بأمطار الخير التي تهطل على معظم مناطق المملكة، حيث حظي بتفاعل واسع.

 

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تعاود فرص هطول الأمطار خلال اليومين القادمين على مرتفعات عسير، جازان، الباحة و مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية لها خاصة الجنوبية منها.

وأعلنت الأرصاد عن هطول الأمطار كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ،الجوف وشمال المنطقة الشرقية.

 

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اليكسب هذا العالم الاتصالات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا قلبي تجنننننن
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا مسرع الايام

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