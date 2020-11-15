الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل مبادرة توفير نقاط واي فاي مجانية جديدة في المملكة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1574
تفاصيل مبادرة توفير نقاط واي فاي مجانية جديدة في المملكة

عادل الحربي (صدى):
أوضح مدير إدارة التعرفة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، خالد الفاضل، تفاصيل مبادرة توفير نقاط واي فاي مجانية جديدة في المملكة.

وقال  خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن المبادرة تشمل جميع مناطق المملكة، وتستهدف بشكل رئيسي المستشفيات والمجمعات التجارية والحدائق العامة ومنطقة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وأبان أن الهيئة تسعى بشكل أساسي لوصول عدد نقاط واي فاي المجانية في المملكة إلى 60 ألف نقطة قبل نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن هذه النقاط ستراعي الضغط الكبير في المجمعات والأماكن العامة، كما أكد أنها ستكون كافية لدعم المستخدمين، مبينا أن عددا من اللجان المختصة أشرفت على تعزيز الأمن السيبراني وتعزيز سياسة الخصوصية في هذه النقاط.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وكانت هيئة كبار العلماء، قد أصدرته بيانًا تؤكد فيه أن جماعة الإخوان "جماعة إرهابية ولا تمت الإسلام بصلة". قد أصدرت بياناً
ابن حزم
شفت الجلسة أكيد وراها طيحة
عادل عبدالحي حمزة
وضل سواء السبيل
ابو محمد 😎 ✍️
هذا بسبب الردم والحفر والردم وحُبة خشم ، شغل مشي حالك ، خذريالك ورح لعيالك ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه عجاااايب ..

أخر الأخبار

(ذكرى بيعة وولاء)
(ذكرى بيعة وولاء)
Time منذ 5 دقائق Views 65
بالفيديو.. سياسي يُفجر مفاجأة :"بايدن مصاب بالزهايمر"
بالفيديو.. سياسي يُفجر مفاجأة :"بايدن مصاب بالزهايمر"
Time منذ 7 دقائق Views 1279
بالصور.. تهالك طريق النظيم بالرياض ينذر بكارثة
بالصور.. تهالك طريق النظيم بالرياض ينذر بكارثة
Time منذ 13 دقيقة Views 1367
أب يقدم ابنته لصديقه فهتك عرضها حتى نزفت
أب يقدم ابنته لصديقه فهتك عرضها حتى نزفت
Time منذ 26 دقيقة Views 535
تفاصيل مبادرة توفير نقاط واي فاي مجانية جديدة في المملكة
تفاصيل مبادرة توفير نقاط واي فاي مجانية جديدة في المملكة
Time منذ 34 دقيقة Views 1574
«النمر» يوضح إمكانية تناول مرضى الضغط والقلب لبن الإبل
«النمر» يوضح إمكانية تناول مرضى الضغط والقلب لبن الإبل
Time منذ 42 دقيقة Views 1704
بالفيديو.. مطور عقاري: انخفاض العقار قريبًا
بالفيديو.. مطور عقاري: انخفاض العقار قريبًا
Time منذ 51 دقيقة Views 2145
رؤى الصبان مع شبيهتها
رؤى الصبان مع شبيهتها
Time منذ 54 دقيقة Views 485
تعيش وتشوف
تعيش وتشوف
Time منذ 54 دقيقة Views 463
صياد باكستاني تورط
صياد باكستاني تورط
Time منذ 55 دقيقة Views 578