عادل الحربي (صدى):
أوضح مدير إدارة التعرفة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، خالد الفاضل، تفاصيل مبادرة توفير نقاط واي فاي مجانية جديدة في المملكة.
وقال خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن المبادرة تشمل جميع مناطق المملكة، وتستهدف بشكل رئيسي المستشفيات والمجمعات التجارية والحدائق العامة ومنطقة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
وأبان أن الهيئة تسعى بشكل أساسي لوصول عدد نقاط واي فاي المجانية في المملكة إلى 60 ألف نقطة قبل نهاية العام الجاري.
ولفت إلى أن هذه النقاط ستراعي الضغط الكبير في المجمعات والأماكن العامة، كما أكد أنها ستكون كافية لدعم المستخدمين، مبينا أن عددا من اللجان المختصة أشرفت على تعزيز الأمن السيبراني وتعزيز سياسة الخصوصية في هذه النقاط.